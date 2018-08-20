Apple Mağazasında Tablet Patladı, Yaralılar Var

Mağazadaki Müşteriler Tahliye Edildi

3 Kişi Sağlık Ekiplerince Kontrol Altına Alındı

ABD firması Apple'ın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki mağazasında bir tabletin patlaması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.Hollanda basınında çıkan haberlere göre, iPad patlaması sonucu 3 çalışan nefes darlığı yaşadı ve mağaza bir süreliğine tahliye edildi.Haberlerde, patlamanın muhtemelen iPad bataryasındaki sızıntıdan kaynaklandığı ve yaralanan 3 kişinin sağlık ekiplerince kontrol edildiği belirtildi.