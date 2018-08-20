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Bu haber 20 Ağustos 2018 16:09:39 Tarihinde eklenmiştir.

Apple Mağazasında Tablet Patladı, Yaralılar Var

Apple mağazasında bir tabletin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Mağazadaki müşteriler anında tahliye edildi

Apple Mağazasında Tablet Patladı, Yaralılar Var

ABD firması Apple'ın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki mağazasında bir tabletin patlaması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
 

Mağazadaki Müşteriler Tahliye Edildi

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, iPad patlaması sonucu 3 çalışan nefes darlığı yaşadı ve mağaza bir süreliğine tahliye edildi.
 

3 Kişi Sağlık Ekiplerince Kontrol Altına Alındı

Haberlerde, patlamanın muhtemelen iPad bataryasındaki sızıntıdan kaynaklandığı ve yaralanan 3 kişinin sağlık ekiplerince kontrol edildiği belirtildi.


 
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