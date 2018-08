Yere Yığılan Ata Yapılan İşkence Tepkilere Neden Oldu

Ayağa Kalkmak İçin Çırpındı

Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde faytona koşulan iki attan birinin seyir halindeyken düşüp yerde ayağa kalkmak için çırpınması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Sahibi tarafından koşumları çıkartılan at ayağa kaldırılıp yoluna devam etti.Alanya’da meydana gelen olayda iddiaya göre faytona koşulan iki attan biri bir anda yere yığıldı. Kalkmak için çırpınan atın görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sahibi tarafından koşumları çıkartılan at ayağa kaldırılıp yoluna devam etti.Olayın sosyal medyada yayınlanmasından sonra hayvanseverler, atın açlık ve susuzluk sebebiyle dayanamayıp yere düştüğü gerekçesiyle olaya büyük tepki gösterdi. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Alanya Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri atı bulup muayene etti. Atın herhangi bir sağlık probleminin olmadığı bildirilirken atın ismi açıklanmayan sahibi, yolda iki at arasındaki dalaşma yüzünden birinin kayıp yere düştüğünü, koşumları sebebiyle kendi kendine kalkamadığını iddia etti.