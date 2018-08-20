Urfa’da 45 Derecede Acı İle Çalışıyorlar

Acı Mesai Bayramda Da Devam Edecek

Kişi Başı 100 Kilodan Fazla Biber

500 Ton Yaş Biber Üretiliyor

Şanlıurfa’da biber hasadı son hızıyla devam ediyor. Sıcak havalara aldırış etmeyen çalışanlar, bayramda da mesai yaparak isot yapıyor.Tarladan tezgahlara gelen biberler, Urfalı vatandaşlar tarafından işlenerek isot, salça, kurutmalık gibi kış yiyecekleri hazırlıyor. Sıcak altında saatlerce çalışan Urfalılar kadın, erkek, çocuk demeden 45 derecede sabahın erken saatlerinden gün ağarana kadar çalışıyor.Biberlerin tohumları saplarından ayrılarak, güneş altında kurutuluyor. Çalışanlar, kişi başı günde ortalama 100- 120 kilo biber ayıklanarak 30-40 lira kazanılıyor.Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatif Başkanı Bekir Polat, “Yıl bazında yaklaşık 500 bin ton yaş biber üretiyoruz. Tarlalarda toplanan biberleri temizlenip güneşe karşı serip kurutuyoruz. 2 veya 3 gün güneşte kaldıktan sonra kurumuş bir şekilde topluyoruz. Toplanan kurumuş isotları makinede çekip, tuzunu ve yağını attıktan sonra 25-30 ton isot hazır bir şeklide elde ediyoruz. Bizlere gelen isot satan esnafımız pazarlarda ve Türkiye'nin dört bir yanın götürerek kilosunu 20 ile 50 lira arasında satıyor. Burada yaklaşık 70-80 noktada isot üretiminde 2 bine yakın kişi çalışıyor” dedi.