Ziraat Odasının Derneklerle Başı Dertte

Biçerciler Derneği Pamuk Fiyatlarını Açıkladı

Pamuk Fiyatlarındaki Belirsizlik Devam Ediyor

Biz de Asgari Ücreti Belirleyelim

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ziraat odasının fiyat belirlememesine rağmen, Şanlıurfa Balyalı Pamuk Toplama Derneği kendi arasında yaptığı toplantıda fiyat belirlemesi yapıp çiftçilere duyurmuştu.Bugün de henüz bir fiyat belirlenmemesine rağmen, kendilerini "Şanlıurfa Biçerciler Derneği" olarak tanıtan bir grup, biçer fiyatları ile ilgili çiftçilerin tepkisini çeken bir fiyat listesi yayınladı.Şanlıurfa Biçerciler Derneği Başkanı Faruk Polat, Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Çetin ve Dernek Genel Sekreterinin imzalarının olduğu fiyat listesinde,Balyalı makine ile pamuk toplama bedeli nakliye hariç 230 TLSepetli Makine il pamuk toplama bedeli;-Sepetli pamuk toplama makinası 180 TL-ikileme bedeli 70 TL olarak belirlendi.İşte Şanlıurfa Biçerciler Derneği’nin açıkladığı fiyat;Pamuk biçme fiyatları, dernek ve çiftçilerin ortak kararları ile Ziraat Odası öncülüğünde belirlenmesi gerekirken her kafadan bir ses çıkması büyük karışıklıklara sebebiyet verdi.Konu hakkında açıklamada bulunan bir vatandaşın verdiği örnek dikkatlerden kaçmadı. Vatandaş; “Biz de 'Asgari ücretle çalışanlar derneği' kurup "asgari ücreti 5 bin lira olarak belirleyelim ve biz ne diyorsak öyle olsun diyelim olur mu? Olmaz.” yorumunda bulunurken, Biçerciler Derneği adıyla yayınlanan fiyat listesine itibar edilmemesi, fiyatların Ziraat odası tarafından belirlenip yayınlanması beklenmelidir, uyarısı yapıldı.