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Bu haber 20 Ağustos 2018 14:25:15 Tarihinde eklenmiştir.

Ziraat Odasının Derneklerle Başı Dertte

Pamuk hasadına sayılı günler kala pamuk toplama biçerleri fiyatlarının kaç lira olacağı konusunda spekülatif haberler yayılmaya başladı.

Ziraat Odasının Derneklerle Başı Dertte

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ziraat odasının fiyat belirlememesine rağmen, Şanlıurfa Balyalı Pamuk Toplama Derneği kendi arasında yaptığı toplantıda fiyat belirlemesi yapıp çiftçilere duyurmuştu.
 

Biçerciler Derneği Pamuk Fiyatlarını Açıkladı

Bugün de henüz bir fiyat belirlenmemesine rağmen, kendilerini "Şanlıurfa Biçerciler Derneği" olarak tanıtan bir grup, biçer fiyatları ile ilgili çiftçilerin tepkisini çeken bir fiyat listesi yayınladı.

Şanlıurfa Biçerciler Derneği Başkanı Faruk Polat, Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Çetin ve Dernek Genel Sekreterinin imzalarının olduğu fiyat listesinde,

Balyalı makine ile pamuk toplama bedeli nakliye hariç 230 TL

Sepetli Makine il pamuk toplama bedeli;
-Sepetli pamuk toplama makinası 180 TL
-ikileme bedeli 70 TL olarak belirlendi.


İşte Şanlıurfa Biçerciler Derneği’nin açıkladığı fiyat;


 

Pamuk Fiyatlarındaki Belirsizlik Devam Ediyor

Pamuk biçme fiyatları, dernek ve çiftçilerin ortak kararları ile Ziraat Odası öncülüğünde belirlenmesi gerekirken her kafadan bir ses çıkması büyük karışıklıklara sebebiyet verdi.
 

Biz de Asgari Ücreti Belirleyelim

Konu hakkında açıklamada bulunan bir vatandaşın verdiği örnek dikkatlerden kaçmadı. Vatandaş; “Biz de 'Asgari ücretle çalışanlar derneği' kurup "asgari ücreti 5 bin lira olarak belirleyelim ve biz ne diyorsak öyle olsun diyelim olur mu? Olmaz.” yorumunda bulunurken, Biçerciler Derneği adıyla yayınlanan fiyat listesine itibar edilmemesi, fiyatların Ziraat odası tarafından belirlenip yayınlanması beklenmelidir, uyarısı yapıldı.


 


 
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