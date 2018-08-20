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Bu haber 20 Ağustos 2018 19:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

Kaçak Elektrik İçin Panoyu Yaktılar

Dedaş, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verebilmek için uygulamaya konulan ve ‘kaçağı önleyen pano’ olan alçak gerilim panolarına saldırılar devam ediyor.

Kaçak Elektrik İçin Panoyu Yaktılar

Herşey Kaçak Elektrik İçin

Dicle Elektrik tarafından kayıt dışı elektrik kullanımını önlemek ve tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verebilmek için uygulamaya konulan ve ‘kaçağı önleyen pano’ olarak isimlendirilen alçak gerilim sayaç otomasyon panolarına (ASOP) saldırılar devam ediyor. Mardin’in Derik ilçesinde şirket tarafından yeraltı şebeke çalışmalarına entegre biçimde kurulan bu panolardan biri dün gece yarısı ateşe verilerek yakıldı.
 

Gece Yarısı Saldırdılar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yönetmeliklerine uygun yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, daha güçlü şebeke ve kesintisiz enerji arzı için bir yandan da kaçak kullanımla mücadele ediyor. Bu çerçevede geliştirilen ASOP’lar enerji şebekesi yeraltına alınan yerleşim birimlerinde hayata geçirilmeye başlandı. Ancak, kaçak kullanmakta ısrarcı olan ve bu panolar yüzünden artık kullanamayacaklarını fark edenler, diğer tüketicilerin daha kaliteli ve kesintisiz enerji almasına olanak sağlayan bu yatırımları tahrip etmeye devam ediyorlar. Son olarak Mardin' in Derik ilçesine bağlı Cevizpınar mahallesinde kısa süre önce gerçekleştirilen ve iletim hatlarının yeraltına alınmasının ardından kurulan alçak gerilim otomasyon panolarından biri, gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına hedef oldu. Yanıcı madde dökülerek ateşe verilen pano, yanarak kullanılamaz hale geldi.


Mahalleli Mağdur Oldu

Bayram arifesinde gerçekleştirilen saldırı yüzünden Cevizpınar mahallesindeki vatandaşlar mağdur olurken, güvenlik birimleri saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanabilmesi için soruşturma başlattı. Bu arada Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, tahrip edilen panonun yerine yenisini kurmaya başladılar.
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