Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 20 Ağustos 2018 18:00:53 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin: Kurban, Samimiyet Sınamasıdır

Kurban bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Urfa Valisi Abdullah Erin, maddi ve manevi hikmetleriyle kurban ibadetinin, bir samimiyet sınaması olduğunu söyledi.

Vali Erin: Kurban, Samimiyet Sınamasıdır

Kurban bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, maddi ve manevi hikmetleriyle kurban ibadetinin, bir samimiyet sınaması olduğunu söyledi.

Bayram Kana Bulanmasın

Mesaajında, geçen bayram Şanlıurfa’da yaşanan ölümlü olaylar ve trafik kazalarını anımsatan Vali Erin, vatandaşların riayet etmesi gereken bazı kuralları da hatırlattı.

Kurban ibadetinin, insanlığın ilk ibadeti olduğunu belirten ve önemine işaret eden Vali Erin, mesaajında şu hususları dile getirdi:

Tevhid inancı ve imandan sonra insanlığın ilk ibadeti olan, sevdiğimiz, değer verdiğimiz, bizim için çok kıymetli olanı, en sevdiğimiz olan Rabbimize feda edebilmenin, maddi ve manevi hikmetleriyle samimiyet sınaması olan Kurban ibadetinin ifa edildiği bir bayrama daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Etleri ve kanları Allah’a ulaşmayan Kurban, bir canın sadece Allah’ın emriyle son bulacağına olan inancımızın pekişeceği, Allah’ın emir ve yasaklarına uymanın hayatımızdaki önemini hatırlayarak, kulluk görevimizi yeniden idrak etmemizi gerektiren bir ibadettir. Bizleri, tüm alemleri yaratan Cenab-ı Allah’a yakınlaştıran Kurban ibadeti, aynı zamanda hayatımızın her anında büyük bir hassasiyetle üzerinde durmamız, fiilen hayatımızda uygulamamız gereken sosyal yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi zirveye taşımaktadır.

Bayram İlişkiler İçin Bir Fırsattır

Maddi ve manevi hayatımıza sayısız güzellikler getirdiği için kelime anlamıyla sevinç diye tanımladığımız bu günleri, ailemizden başlayarak komşularımız, akrabalarımız, dostlarımızla birlikte geçireceğimiz vakitler için bir fırsat bilmeliyiz.

Hayatın ağır şartları altında bir araya gelmeye fırsat bulamadığımız, kapısını çalamadığımız, gönüllerine dokunamadığımız insanlarla bir araya gelebilme, tanıyıp tanımadığımız kardeşlerimizin hayatlarının güzelleşmesine katkı sunabilme imkanımızın olduğu bayramlarımızı, en iyi şekilde değerlendirebilmemiz için de toplum olarak hepimizin üzerine düşen önemli görevler bulunmaktadır.
Geçmişteki hemen her bayramımız, gerek İslam ülkelerinde yaşanan zulümler, gerekse ülkemizdeki tatsız olaylar nedeniyle buruk geçmiş, bayram sevinci gölgelenmiştir. Bu bayramı da dünyanın dört bir yanında din kardeşlerimiz büyük zulüm ve baskılar altında yaşamakta, gözleri ve gönülleri kendilerine uzanacak bir kardeş eli beklemektedir. İşte tüm dünya mazlumlarının beklediği o umut, Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Ülkemizi bölüp parçalamak, milletimizi birbirine düşürmek, iç savaş çıkarma gayesiyle her türlü fitne yoluna başvurmak, son olarak ekonomik savaş ilan ederek ülkemizi yıpratmak isteyenlerin tek amacı, başta İslam alemi olmak üzere dünya mazlumlarının umudu olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişini engellemek ve bu umudu ortadan kaldırmaktır.

Başta İslam dünyası olmak üzere, vahşi emperyalist sistemlerin saldırılarına maruz kalan tüm milletlerin umudu olan Türkiye, yanı başındaki ülkelerde yaşanan savaşlardan kaçan insanların barındığı güvenli bir liman olmaya, zulme karşı birlik ve beraberlik içinde onurlu bir duruş sergilemeye devam etmektedir.

İdrak edeceğimiz bayramın da içinde bulunduğu, dokuz günlük resmi tatil vesilesiyle milletimizin riayet etmesi gereken bazı hususları hatırlatırken, başta trafik kurallarına titizlikle uymalarını istirham ediyorum. İçişleri Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu, çocuklarımızın ve ailelerin trafik bilincini artırmaya ve kazaları önlemeye yönelik twitter platformu üzerinden #KırmızıDüdük etiketiyle başlattığı “Bu bayram ben de trafik polisiyim” adlı, bisiklet hediyeli yarışmaya Şanlıurfalı çocuk ve gençlerimizin de katılmasını diliyorum.

Kurban bayramı ve tatil süresince başta sağlık olmak üzere, güvenlik, temizlik, ulaşım gibi hizmetlerin sorunsuzca yürütülmesi için gerekli tedbirler ilgili kuruluşlarımızca alınmıştır. Vatandaşlarımızın kurban kesim yerleri dışında kesim yapmamalarını, hayvanlara eziyet etmemelerini, imanın yarısı olarak kabul ettiğimiz temizlik kurallarını ihlal ederek, çevre kirliliğine neden olacak şekilde atıkları bırakmamalarını rica ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Şanlıurfalı kardeşlerimin olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, bayramın gerçek anlamda yakınlaşmamıza, kaynaşmamıza vesile olmasını, hac ibadetini ifa eden tüm Müslümanların ibadetlerinin kabulünü yüce Rabbimden niyaz ediyorum.
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa’da 22 Kişi Gözaltına Alındı
Urfa’da 22 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’nın, Bozova, Suruç, Ceylanpınar ilçelerinde 22 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şahıslar Jandarma ve Emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Valilik Açıkladı, Ceylanpınar’da Neler Oluyor?
Valilik Açıkladı, Ceylanpınar’da Neler Oluyor?
Ceylanpınar ilçesinde bulunan Telhamut Mülteci Kampı’nda yaşananlara ilişkin Şanlıurfa Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Gelin Gerdeğe Girmedi Sevgilisiyle Kaçtı!
Gelin Gerdeğe Girmedi Sevgilisiyle Kaçtı!
Düğünün ardından gerdeğe girmeden kaçan eski eşi, sevgilisinden olan oğlu için açtığı babalık davasını kaybetti. Elkıran eski eşinden 10 bin lira tazminat kazandı.
Beyaz Masayı Arayanlar, Başkan Demirkol İle Görüştü
Beyaz Masayı Arayanlar, Başkan Demirkol İle Görüştü
4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına gelen telefonlara da cevap veren Demirkol, Beyaz Masa Biriminin Bayram boyunca gece 24’e kadar hizmet vereceğini kaydetti.
Kaçak Elektrik İçin Panoyu Yaktılar
Kaçak Elektrik İçin Panoyu Yaktılar
Dedaş, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verebilmek için uygulamaya konulan ve ‘kaçağı önleyen pano’ olan alçak gerilim panolarına saldırılar devam ediyor.
Vali Erin: Kurban, Samimiyet Sınamasıdır
Vali Erin: Kurban, Samimiyet Sınamasıdır
Kurban bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Urfa Valisi Abdullah Erin, maddi ve manevi hikmetleriyle kurban ibadetinin, bir samimiyet sınaması olduğunu söyledi.
İran'dan Türkiye'ye Bir Destek Daha
İran'dan Türkiye'ye Bir Destek Daha
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımlara değinerek, "İran'ın komşu ve dost ülkesi Türkiye için bazı problemler oluşturuldu.” dedi
Kanalizasyondakini Kedi Sandı, Elini Uzatınca Şok Yaşadı
Kanalizasyondakini Kedi Sandı, Elini Uzatınca Şok Yaşadı
Tüyler ürperten olayda; yağmur giderinden gelen seslere kulak veren bir kadın yeni doğmuş bebeğin hayatını kurtardı.
Apple Mağazasında Tablet Patladı, Yaralılar Var
Apple Mağazasında Tablet Patladı, Yaralılar Var
Apple mağazasında bir tabletin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Mağazadaki müşteriler anında tahliye edildi
Yere Yığılan Ata Yapılan İşkence Tepkilere Neden Oldu
Yere Yığılan Ata Yapılan İşkence Tepkilere Neden Oldu
Faytona koşulan iki attan birinin seyir halindeyken yere düşüp daha sonra ayağa kalkmak için çırpınması hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.
Kilosu 250 TL, Oluk Oluk Para Akıyor
Kilosu 250 TL, Oluk Oluk Para Akıyor
son döneminde popüler üretimi olan lavanta balına yüksek talep var. Lavanta bahçelerine bırakılan arıların ürettiği balın kilosunun bu yıl 250 liradan satılması bekleniyor.
Vali Erin Uyardı, Dikkatli Olun!
Vali Erin Uyardı, Dikkatli Olun!
Twitter platformu üzerinden #KırmızıDüdük etiketiyle yurt genelinde hayata geçirilen bisiklet hediyeli “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” uygulaması, başlatıldı.
Urfa’da 22 Kişi Gözaltına Alındı
Urfa’da 22 Kişi Gözaltına Alındı
Valilik Açıkladı, Ceylanpınar’da Neler Oluyor?
Valilik Açıkladı, Ceylanpınar’da Neler Oluyor?
Beyaz Masayı Arayanlar, Başkan Demirkol İle Görüştü
Beyaz Masayı Arayanlar, Başkan Demirkol İle Görüştü
2018 Yılı Pamuk Ve Mısır Biçim Ücretleri Açıklandı
2018 Yılı Pamuk Ve Mısır Biçim Ücretleri Açıklandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 25°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:10
Güneş
05:39
Öğle
12:35
İkindi
16:16
Akşam
19:19
Yatsı
20:41
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿