Vali Erin: Kurban, Samimiyet Sınamasıdır

Bayram Kana Bulanmasın

Bayram İlişkiler İçin Bir Fırsattır

Kurban bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, maddi ve manevi hikmetleriyle kurban ibadetinin, bir samimiyet sınaması olduğunu söyledi.Mesaajında, geçen bayram Şanlıurfa’da yaşanan ölümlü olaylar ve trafik kazalarını anımsatan Vali Erin, vatandaşların riayet etmesi gereken bazı kuralları da hatırlattı.Kurban ibadetinin, insanlığın ilk ibadeti olduğunu belirten ve önemine işaret eden Vali Erin, mesaajında şu hususları dile getirdi:Tevhid inancı ve imandan sonra insanlığın ilk ibadeti olan, sevdiğimiz, değer verdiğimiz, bizim için çok kıymetli olanı, en sevdiğimiz olan Rabbimize feda edebilmenin, maddi ve manevi hikmetleriyle samimiyet sınaması olan Kurban ibadetinin ifa edildiği bir bayrama daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.Etleri ve kanları Allah’a ulaşmayan Kurban, bir canın sadece Allah’ın emriyle son bulacağına olan inancımızın pekişeceği, Allah’ın emir ve yasaklarına uymanın hayatımızdaki önemini hatırlayarak, kulluk görevimizi yeniden idrak etmemizi gerektiren bir ibadettir. Bizleri, tüm alemleri yaratan Cenab-ı Allah’a yakınlaştıran Kurban ibadeti, aynı zamanda hayatımızın her anında büyük bir hassasiyetle üzerinde durmamız, fiilen hayatımızda uygulamamız gereken sosyal yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi zirveye taşımaktadır.Maddi ve manevi hayatımıza sayısız güzellikler getirdiği için kelime anlamıyla sevinç diye tanımladığımız bu günleri, ailemizden başlayarak komşularımız, akrabalarımız, dostlarımızla birlikte geçireceğimiz vakitler için bir fırsat bilmeliyiz.Hayatın ağır şartları altında bir araya gelmeye fırsat bulamadığımız, kapısını çalamadığımız, gönüllerine dokunamadığımız insanlarla bir araya gelebilme, tanıyıp tanımadığımız kardeşlerimizin hayatlarının güzelleşmesine katkı sunabilme imkanımızın olduğu bayramlarımızı, en iyi şekilde değerlendirebilmemiz için de toplum olarak hepimizin üzerine düşen önemli görevler bulunmaktadır.Geçmişteki hemen her bayramımız, gerek İslam ülkelerinde yaşanan zulümler, gerekse ülkemizdeki tatsız olaylar nedeniyle buruk geçmiş, bayram sevinci gölgelenmiştir. Bu bayramı da dünyanın dört bir yanında din kardeşlerimiz büyük zulüm ve baskılar altında yaşamakta, gözleri ve gönülleri kendilerine uzanacak bir kardeş eli beklemektedir. İşte tüm dünya mazlumlarının beklediği o umut, Türkiye Cumhuriyeti’dir.Ülkemizi bölüp parçalamak, milletimizi birbirine düşürmek, iç savaş çıkarma gayesiyle her türlü fitne yoluna başvurmak, son olarak ekonomik savaş ilan ederek ülkemizi yıpratmak isteyenlerin tek amacı, başta İslam alemi olmak üzere dünya mazlumlarının umudu olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişini engellemek ve bu umudu ortadan kaldırmaktır.Başta İslam dünyası olmak üzere, vahşi emperyalist sistemlerin saldırılarına maruz kalan tüm milletlerin umudu olan Türkiye, yanı başındaki ülkelerde yaşanan savaşlardan kaçan insanların barındığı güvenli bir liman olmaya, zulme karşı birlik ve beraberlik içinde onurlu bir duruş sergilemeye devam etmektedir.İdrak edeceğimiz bayramın da içinde bulunduğu, dokuz günlük resmi tatil vesilesiyle milletimizin riayet etmesi gereken bazı hususları hatırlatırken, başta trafik kurallarına titizlikle uymalarını istirham ediyorum. İçişleri Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu, çocuklarımızın ve ailelerin trafik bilincini artırmaya ve kazaları önlemeye yönelik twitter platformu üzerinden #KırmızıDüdük etiketiyle başlattığı “Bu bayram ben de trafik polisiyim” adlı, bisiklet hediyeli yarışmaya Şanlıurfalı çocuk ve gençlerimizin de katılmasını diliyorum.Kurban bayramı ve tatil süresince başta sağlık olmak üzere, güvenlik, temizlik, ulaşım gibi hizmetlerin sorunsuzca yürütülmesi için gerekli tedbirler ilgili kuruluşlarımızca alınmıştır. Vatandaşlarımızın kurban kesim yerleri dışında kesim yapmamalarını, hayvanlara eziyet etmemelerini, imanın yarısı olarak kabul ettiğimiz temizlik kurallarını ihlal ederek, çevre kirliliğine neden olacak şekilde atıkları bırakmamalarını rica ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle, başta Şanlıurfalı kardeşlerimin olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, bayramın gerçek anlamda yakınlaşmamıza, kaynaşmamıza vesile olmasını, hac ibadetini ifa eden tüm Müslümanların ibadetlerinin kabulünü yüce Rabbimden niyaz ediyorum.