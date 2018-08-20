Albayrak'tan Bayram Mesajı

Bayramlar Birlik ve Beraberlik Duygularımızı Arttıracaktır

Halfeti İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Şeref Albayrak, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam Âleminin bayramını tebrik etti.Şeref Albayrak Mesajında Şu İfadelere Yer Verdi;İnsanları sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla kaynaştıran, birlik ve beraberlik ruhunu geliştiren, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma hislerinin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Bayramlar insani, millî ve manevi değerlerin yeniden yeşertilmesi ve hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyan müstesna günlerdir.Kurban Bayramı; cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulup milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu dinî bayramlarımızdandır.Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, dayanışma ruhumuzu, kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Bayram günleri, sevme sevindirme günleridir. Bu sevinci ailemizle, dostlarımızla, komşularımızla, kapısının çalınmasını bekleyen kimsesiz vatandaşlarımızla, huzurevindeki yaşlılarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamanın birlik ve beraberlik duygularımızı arttıracağına inanıyorum.İlçemiz de; vatandaşlarımızın bayramını huzur içinde geçirebilmeleri için gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Bayramda görev başında olan tüm güvenlik görevlilerimize, zabıta, itfaiye , belediye ve sağlık personelimize görevlerinde başarılar ve kolaylıklar dilerim.Bu düşüncelerle Halfetili hemşerilerimizin, Kurban Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu günlerin milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum.