Fıstık Ağaçlarına Sarı Yapışkan Tuzaklar Asılmaya Başlandı

Zararlı Böcek Sarı Renge İlgi Gösteriyor

Zararlı böceklere karşı yapılan araştırmalar sonucunda, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü mühendisleri, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliği ile hazırladıkları "Antep fıstığı Psillidi Mücadelesinde Kitle Halinde Tuzakla Yakalamanın Kullanabilirliği" projesi ile fıstık üretiminin yoğun yapıldığı Karaköprü ilçesi Tülmen Mahallesi'ndeki ağaçlara A5 kağıdı büyüklüğünde sarı renkli yapışkan tuzaklar astı.Bu yıl 3'üncü yılı geride kalan projede belirli aralıklarla değiştirilen sarı yapışkan tuzaklar sayesinde ağaçlardaki psillidi popülasyonunun azaldığı görüldü.Fıstıklara zarar veren böceklerin sarı renge ilgi gösterdiği tespit edilen araştırma 3 yıl sürdü. 3 yılın sonunda yapılan uygulamalarda verimli sonuç elde edildi. Artık çiftçilere ağır zirai ilaçlar yerine sarı yapışkan tuzaklar önerilecek. Sarı yapışkan tuzaklar zirai ilaçların yerine geçmeyecek fakat zirai ilaçlara destek olarak kullanıla bilinecek. Bu proje, fıstıktan yüksek verimlilik elde edilmesi amacıyla hayta geçirildi.