Vali Erin Uyardı, Dikkatli Olun!

KIRMIZI DÜDÜK KAMPANYASI NEDİR?

Yarışmacıların görevleri:

İçişleri Bakanlığı tarafından twitter platformu üzerinden #KırmızıDüdük etiketiyle yurt genelinde hayata geçirilen bisiklet hediyeli “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” uygulaması, Şanlııurfa’da başlatıldı.Şehrin Karaköprü ilçesi girişindeki trafik kontrol noktasında başlatılan uygulamada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, kontrol amacıyla durdurulan araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşürler dağıtarak, araç sürücülerini özellikle bayram süresince trafik kurallarına daha dikkat etmeleri için uyardılar.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin burada yaptığı açıklamada, dokuz günlük bayram tatili süresince yollarda yoğun bir trafik yaşanacağını, alınan tüm önlem ve uyarılara rağmen her bayram onlarca vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, “İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan bu kampanya ile çocuklar ve yetişkinlerin trafik bilincinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu bayram, tüm çocuklarımız trafik polisi olacaklar. Kampanya kapsamında hazırlanan kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşürlerimiz şehrin her noktasında vatandaşlarımıza, özellikle çocuklara dağıtılacak. Sonunda da bisiklet hediyesi olduğu için çocuklarımızın kampanyaya büyük ilgi göstereceğini düşünüyoruz” dedi.Trafikte bir anlık dikkatsizliğin, küçük bir kural ihlalinin bile kabul edilemez olduğunu kaydeden Vali Erin, “Unutulmamalı ki trafik kazalarında insanları hayattan koparak en önemli unsur, sürattir. Gidilecek yere bir saat geç gidilmesi, hiç gidilememesinden iyidir. Bu bayram arefesinde tüm vatandaşlarımızdan ricam, sevdiklerimize giderken sağ olarak gidelim. Bayram sevincini ölüm haberleriyle üzüntüye boğmayalım. Bu kampanya vesilesiyle tekrar tüm vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyor, ister babası, ister annesi ister başka bir büyüğü olsun, hatalı sürücüye kırmızı düdük çalacak tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da, bayram öncesinde olduğu gibi bayram süresince de trafik ekiplerinin bir çok noktada kontrol ve denetleme yapacağını söyleyerek, “Sürücülerimizden ricamız, en başta sürat yapmaktan kaçınmalarıdır. Bunun yanında emniyet kemerlerini takmalarını, çocukların mutlaka arka koltukta emniyet kemeri takarak seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kurallarına riayet etmeleridir. Trafik kazaları ve ölüm haberleriyle bayram sevincimizi gölgelemeyelim diyerek, tüm Şanlıurfalıların bayramını tebrik ediyorum” dedi.İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, kazalardaki can kayıplarını azaltmak, aşırı hıza karşı önlem, emniyet kemeri takma ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı konularında aileler üzerinde çocukların etkisi kullanılarak farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje, trafikte kural ihlali yapan anne va babaları hedef alıyor.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Trafik Egm twitter adresi üzerinde açılacak olan #KırmızıDüdük etiketi üzerinden seyahat esnasında verilen görevi tamamlayıp, bunu fotoğraflayıp etiketleyen ve en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek.Yarışma, sadece twitter platformu üzerinde düzenlenecek ve 18 yaşından gün almamış herkes katılabilecek. Yarışmacılar, “Bu bayram Ben De Trafik Polisiyim” bilinciyle kendilerine verilen görevlere trafikte kural ihlali yapan sürücüleri, kırmızı düdük kullanarak uyardıklarını ifade eden resimleri twitter adresine yükleyecekler. En fazla 4 fotoğrafın yüklenebileceği yarışmada bir kişi, birden fazla hediye kazanamayacak. En çok beğeni alan 100 fotoğraf sahibine ödül olarak bisiklet verilecek.Yüklenecek fotoğraflarda filtre, efekt ve örüntü işleme teknikleri kullanılabilecek.Yarışmaya katılım için @TrafikEgm twitter hesıbının takip edilmesi, açıklama kısmına #KırmızıDüdük hashtagının yazılması ve @TrafikEgm hesabının etiketlenmesi gerekecek.Yarışma sonuçlanana kadar twitter kullanıcıları hesap isimleri değiştiremeyecek. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların yarışmacı veya ebeveynleri tarafından çekilmiş olması gerekiyor.Yarışmaya katılacak çocuklar, ebeveynlerinin twitter adreslerini kullanabilecek.Kazanan yarışmacılar, twitter üzerinden mesaj ile ödüllerinin teslimatı hakkında bilgilendirilecek. Mesajına cevap alınamayan kullanıcıların yerine yedekler hak kazanacak.- Araçta bulunan herkesin emniyet kemerinin takılı olmasını sağla.- Arabadaki bütün çocukların arkada çocuk kolduğunda yolculuk yapmalarını sağla.- Araba süren herkese yolculuk sırasında cep telefonu ile konuşmalarının kazaya neden olabileceğini söyle.- Araba süren herkese şunu söyle; aşarı hız yolu kısaltmaz, aksine bizi sevdiklerimizden uzaklaşdırır.- Uymayanları düdükle uyar!