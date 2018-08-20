Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 20 Ağustos 2018 14:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin Uyardı, Dikkatli Olun!

Twitter platformu üzerinden #KırmızıDüdük etiketiyle yurt genelinde hayata geçirilen bisiklet hediyeli “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” uygulaması, başlatıldı.

Vali Erin Uyardı, Dikkatli Olun!

İçişleri Bakanlığı tarafından twitter platformu üzerinden #KırmızıDüdük etiketiyle yurt genelinde hayata geçirilen bisiklet hediyeli “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” uygulaması, Şanlııurfa’da başlatıldı.
Şehrin Karaköprü ilçesi girişindeki trafik kontrol noktasında başlatılan uygulamada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, kontrol amacıyla durdurulan araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşürler dağıtarak, araç sürücülerini özellikle bayram süresince trafik kurallarına daha dikkat etmeleri için uyardılar.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin burada yaptığı açıklamada, dokuz günlük bayram tatili süresince yollarda yoğun bir trafik yaşanacağını, alınan tüm önlem ve uyarılara rağmen her bayram onlarca vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, “İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan bu kampanya ile çocuklar ve yetişkinlerin trafik bilincinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu bayram, tüm çocuklarımız trafik polisi olacaklar. Kampanya kapsamında hazırlanan kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşürlerimiz şehrin her noktasında vatandaşlarımıza, özellikle çocuklara dağıtılacak. Sonunda da bisiklet hediyesi olduğu için çocuklarımızın kampanyaya büyük ilgi göstereceğini düşünüyoruz” dedi.

Trafikte bir anlık dikkatsizliğin, küçük bir kural ihlalinin bile kabul edilemez olduğunu kaydeden Vali Erin, “Unutulmamalı ki trafik kazalarında insanları hayattan koparak en önemli unsur, sürattir. Gidilecek yere bir saat geç gidilmesi, hiç gidilememesinden iyidir. Bu bayram arefesinde tüm vatandaşlarımızdan ricam, sevdiklerimize giderken sağ olarak gidelim. Bayram sevincini ölüm haberleriyle üzüntüye boğmayalım. Bu kampanya vesilesiyle tekrar tüm vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyor, ister babası, ister annesi ister başka bir büyüğü olsun, hatalı sürücüye kırmızı düdük çalacak tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da, bayram öncesinde olduğu gibi bayram süresince de trafik ekiplerinin bir çok noktada kontrol ve denetleme yapacağını söyleyerek, “Sürücülerimizden ricamız, en başta sürat yapmaktan kaçınmalarıdır. Bunun yanında emniyet kemerlerini takmalarını, çocukların mutlaka arka koltukta emniyet kemeri takarak seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kurallarına riayet etmeleridir. Trafik kazaları ve ölüm haberleriyle bayram sevincimizi gölgelemeyelim diyerek, tüm Şanlıurfalıların bayramını tebrik ediyorum” dedi.
 

KIRMIZI DÜDÜK KAMPANYASI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, kazalardaki can kayıplarını azaltmak, aşırı hıza karşı önlem, emniyet kemeri takma ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı konularında aileler üzerinde çocukların etkisi kullanılarak farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje, trafikte kural ihlali yapan anne va babaları hedef alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Trafik Egm twitter adresi üzerinde açılacak olan #KırmızıDüdük etiketi üzerinden seyahat esnasında verilen görevi tamamlayıp, bunu fotoğraflayıp etiketleyen ve en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek.

Yarışma, sadece twitter platformu üzerinde düzenlenecek ve 18 yaşından gün almamış herkes katılabilecek. Yarışmacılar, “Bu bayram Ben De Trafik Polisiyim” bilinciyle kendilerine verilen görevlere trafikte kural ihlali yapan sürücüleri, kırmızı düdük kullanarak uyardıklarını ifade eden resimleri twitter adresine yükleyecekler. En fazla 4 fotoğrafın yüklenebileceği yarışmada bir kişi, birden fazla hediye kazanamayacak. En çok beğeni alan 100 fotoğraf sahibine ödül olarak bisiklet verilecek.

Yüklenecek fotoğraflarda filtre, efekt ve örüntü işleme teknikleri kullanılabilecek.

Yarışmaya katılım için @TrafikEgm twitter hesıbının takip edilmesi, açıklama kısmına #KırmızıDüdük hashtagının yazılması ve @TrafikEgm hesabının etiketlenmesi gerekecek.
Yarışma sonuçlanana kadar twitter kullanıcıları hesap isimleri değiştiremeyecek. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların yarışmacı veya ebeveynleri tarafından çekilmiş olması gerekiyor.
Yarışmaya katılacak çocuklar, ebeveynlerinin twitter adreslerini kullanabilecek.

Kazanan yarışmacılar, twitter üzerinden mesaj ile ödüllerinin teslimatı hakkında bilgilendirilecek. Mesajına cevap alınamayan kullanıcıların yerine yedekler hak kazanacak.

Yarışmacıların görevleri:

- Araçta bulunan herkesin emniyet kemerinin takılı olmasını sağla.
- Arabadaki bütün çocukların arkada çocuk kolduğunda yolculuk yapmalarını sağla.
- Araba süren herkese yolculuk sırasında cep telefonu ile konuşmalarının kazaya neden olabileceğini söyle.
- Araba süren herkese şunu söyle; aşarı hız yolu kısaltmaz, aksine bizi sevdiklerimizden uzaklaşdırır. 
- Uymayanları düdükle uyar!
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Apple Mağazasında Tablet Patladı, Yaralılar Var
Apple Mağazasında Tablet Patladı, Yaralılar Var
Apple mağazasında bir tabletin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Mağazadaki müşteriler anında tahliye edildi
Yere Yığılan Ata Yapılan İşkence Tepkilere Neden Oldu
Yere Yığılan Ata Yapılan İşkence Tepkilere Neden Oldu
Faytona koşulan iki attan birinin seyir halindeyken yere düşüp daha sonra ayağa kalkmak için çırpınması hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.
Kilosu 250 TL, Oluk Oluk Para Akıyor
Kilosu 250 TL, Oluk Oluk Para Akıyor
son döneminde popüler üretimi olan lavanta balına yüksek talep var. Lavanta bahçelerine bırakılan arıların ürettiği balın kilosunun bu yıl 250 liradan satılması bekleniyor.
Vali Erin Uyardı, Dikkatli Olun!
Vali Erin Uyardı, Dikkatli Olun!
Twitter platformu üzerinden #KırmızıDüdük etiketiyle yurt genelinde hayata geçirilen bisiklet hediyeli “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” uygulaması, başlatıldı.
Bakandan Kurban ve Dolar Açıklaması
Bakandan Kurban ve Dolar Açıklaması
FETÖ, PKK, KCK, Hizbullah bunların hiçbiri rahat durmadı, üstümüze geldiler. Yargı darbesi yaptılar, olmadı, maya tutmadı. Askeri darbe yaptılar, maya tutmadı.
Fakıbaba’nın Kadrosu Dağıtıldı!
Fakıbaba’nın Kadrosu Dağıtıldı!
Tarım ve Orman Bakanlığı’nda üst düzey yönetim büyük oranda değişti. Bakan Pakdemirli, Fakıbaba döneminde gelen bürokratların büyük bir kısmını değiştirdi.
Migros, carrefour ve A101’de kesilen kurban geçersiz!
Migros, carrefour ve A101’de kesilen kurban geçersiz!
Bir gazete, bazı marketlerin düzenlediği kurban organizasyonlarına katılarak ibadetin yerine getirilip getirilemeyeceğini Din İşleri Başkan Vekili Üçer’e sordu.
Albayrak'tan Bayram Mesajı
Albayrak'tan Bayram Mesajı
Halfeti İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Şeref Albayrak, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam Âleminin bayramını tebrik etti.
Son Dakika... Taliban, Yüzlerce Kişiyi Rehin Aldı
Son Dakika... Taliban, Yüzlerce Kişiyi Rehin Aldı
Taliban, Afgan Hükumetinin Bayram Ateşkesi çağrısının ardından Kunduz şehrinde 3 otobüsü durdurarak yolcuları rehin aldı.
ABD Krizi Siparişleri Durdurdu, Gelen Geri Dönüyor
ABD Krizi Siparişleri Durdurdu, Gelen Geri Dönüyor
ABD ile yaşanan krizde uygulamaya koyulan ek vergiler otomotivde etkisini gösteriyor. BMW'nin X modellerinde yüksek vergiler yüzünden fiyatlar 2.5 milyon TL'ye çıktı, siparişler iptal edilip ithalat da durduruldu.
Katar Sözünü Tuttu, 15 Milyar Dolar Yatırımın İlk Anlaşması İmzalandı
Katar Sözünü Tuttu, 15 Milyar Dolar Yatırımın İlk Anlaşması İmzalandı
Türkiye ve Katar merkez bankaları 15 milyar dolarlık yatırım paketinin ilk adımı olan ikili Para Takası (Swap) Anlaşmasını imzaladı.
Mekke'de Olumsuz Hava Koşulları Hacılara Zor Anlar Yaşattı
Mekke'de Olumsuz Hava Koşulları Hacılara Zor Anlar Yaşattı
Mekke'de etkili olan fırtına Mescid-i Haram'da yer alan Kabe-i Muazzama'nın örtüsünü havalandırdı. Kabe'yi tavaf eden hacı adayları yaşanan o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Vali Erin Uyardı, Dikkatli Olun!
Vali Erin Uyardı, Dikkatli Olun!
TMO, Hemen Fiyat Açıklamalı!
TMO, Hemen Fiyat Açıklamalı!
Bakandan Kurban ve Dolar Açıklaması
Bakandan Kurban ve Dolar Açıklaması
Fakıbaba’nın Kadrosu Dağıtıldı!
Fakıbaba’nın Kadrosu Dağıtıldı!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 25°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:09
Güneş
05:38
Öğle
12:36
İkindi
16:17
Akşam
19:21
Yatsı
20:42
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿