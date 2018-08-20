Bakandan Kurban ve Dolar Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

AK Parti milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşında katıldığı bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Bakan Pakdemirli, AK Parti iktidarlarında bakanlığı tarafından İzmir'e toplam 7,5 milyar lira yatırım yapıldığını kaydederek şunları söyledi:

"İzmir bir yükleme limanı haline geldi. Kazakistan'a kadar giden demiryolundan Türkiye ve de İzmir faydalanmalı. Rusya, Ukrayna, Kazakistan hububatlarını, Türkiye'nin sadece önünden geçmesini seyretmeyecek, ticaretten payını alacak ve global bir tarım markası olma yolunda hızla ilerleyeceğiz. Tarımda ve gıdada Türkiye'nin markaları var. Şimdi de İzmir'de dokuz bölgede tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. Ödemiş, Tire, Seferihisar, Bayındır, Bakırçay, Foça, Dikili, Kınık ve Torbalı'ya hayırlı olsun."

Global Bir Tarım Firması Kurulacak

Bakanlık olarak ayrıca global bir tarım firması kurma yolunda ilerleyeceklerini, gıdada devlet destekli bir markaya sahip olmak için projeleri olduğunu aktaran Pakdemirli, gelecek günlerde bu projelerini de açıklayacaklarını söyledi.

"21 .Yüzyıl Türk Yüzyılı Olacak "

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı konuşmada 21. yüzyılın Türk yüzyılı olabileceğini vurgulayarak, "Bu yüzyılda AK Parti olarak milletimizin kaderiyle bütünleştiğimiz için ya kazanacağız ya kazanacağız. Bugün bizi hiç sevmeyen birçok batılı kuruluş var, onların raporlarında bile 2030 yılında 11. ülkeyiz. Kısa dönemde problem yaşayabiliriz ama orta vadede hiç problemimiz yok." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni bir düzene geçtiğini, parlamenter sistemi bir kenara park ettiklerini anlatarak, Türkiye'nin hedeflerine daha hızlı varmak için koşarak ilerlemeye devam edeceğini kaydeden Bakan Bekir Pakdemirli yerel seçimlere dikkati çekerek her kapının çalınıp, bu seçimin geleceğimizin Türkiyesinde önemli mihenk taşlarından birisi olduğunun vatandaşa anlatılması gerektiğini ifade etti. Seçimden hükümet ve millet olarak güçlü bir şekilde çıkılması gerektiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli aksi takdirde "sistem oturmadı halk teveccüh göstermedi" diyecekler açıklamasında bulundu.

" Onların Belki Doları Var Ama, Bizim de İnanmış Bir Milletimiz Var"

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada sorunların bitmediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

" Onların belki doları var ama bizim de inanmış bir milletimiz var. Dün Ankara'da hayvan pazarına gittik. Vatandaşlarımız 'Sayın Bakanım eğer Türkiye ekonomisiyle ilgili bizim bir katkımız olacaksa bizim ineklerimizden birini al götür feda olsun' dediler. Şer güçler, maşaları, FETÖ, PKK, KCK, Hizbullah bunların hiçbiri rahat durmadı, üstümüze geldiler. Yargı darbesi yaptılar, olmadı, maya tutmadı. Askeri darbe yaptılar, maya tutmadı. Ekonomik darbe yaptılar. Allah'a şükürler olsun, evelallah bunun da üstesinden geleceğiz. Benim hep kendime tekrarladığım bir laf vardır, 'onlar tuzak kurarlar ama Rabbimin tuzağı daha hayırlıdır. Bu dönem kendi yağımızda kavrulacağız ama dik duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz."

"Yeterince Kurban Var"

"Kurban Bayramını kan bayramına çevirmemiz lazım" diyen Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü; "Hayvan satış yerleri belli. Ayrıca özel uygulamalar geliştirdik. Hayvanın küpesini okuttuğunuzda ne zaman doğmuş, kaç kilo doğmuş, ne zaman aşılanmış bunların hepsini görebiliyorsunuz." Bekir Pakdemirli yeterince kurbanlık bulunduğuna da değinerek, geçen yıl Kurban Bayramı dolayısıyla 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaşın kesildiğini, bugün itibarıyla ise 1.2 milyon büyükbaş, 3,8 milyon da küçükbaş hayvanın kurban için hazır olduğunu belirtti.