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Bu haber 20 Ağustos 2018 13:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba’nın Kadrosu Dağıtıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda üst düzey yönetim büyük oranda değişti. Bakan Pakdemirli, Fakıbaba döneminde gelen bürokratların büyük bir kısmını değiştirdi.

Fakıbaba’nın Kadrosu Dağıtıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda üst düzey yönetim büyük oranda değişti. Bakan Pakdemirli, Fakıbaba döneminde gelen bürokratların büyük bir kısmını değiştirdi. 

Tarım dünyasından'ın haberine göre;Fakıbaba'nın görevi devretmesinden sonra önce Urfalı bürokratlardan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Yücetepe, ardından Tarım Reformu Genel Müdür Vekili Emin İzol, Eğitim Yayımlar Dairesi Başkanı Osman Güzelgöz, Bitki Koruma Genel Müdürü Vekili Dr.Müslüm Beyazgül görevlerinden alındı. Görevlerine son verilenler arasında Faruk Çelik döneminde gelen bazı bürokratlar da var. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan atama kararnameleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üst düzey yönetimi büyük oranda değişti. 10 genel müdür görevden alınırken, üst düzeyde 22 yeni atama yapıldı. Bakan Bekir Pakdemirli’nin birlikte çalışacağı bürokratlar böylece belirlenmiş oldu.

Resmi Gazete’nin 19 Ağustos 2018 tarihli sayısında yayınlanan Kararname’ye göre görevden alınan genel müdürler 


-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu

-Tarım İşletmeleri Genel Müdürü İsmail Şanlı

-Hayvancılık Genel Müdürü Muhittin Eyimaya

-Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali Koçak

-Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser

-Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu

-Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş

-Su Yönetimi Genel Müdürü Bülent Selek

-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mehmet Mustafa Gözükara

-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş

Yapılan yeni atamalar ise şöyle:

-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal

-Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece

-Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş

-Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay

-Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü

-Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlit Aydın

-Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun

-Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen

-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Ahmet İpek

-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu

– Et ve Süt Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun

– Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş

– Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan

-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan

– Rehberlik ve Teftiş Başkanı Süleyman Değerli

– Strateji Geliştirme Başkanı Oruç Baba İnan

– 1.Hukuk Müşaviri Dursun Kelkit

-Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya

– Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Ahmet Kavak

– Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir

– Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ecmel Ercan

– Bilgi İşlem Daire Başkanı Selçuk Kavasoğlu
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