Birecik’te Otomobil İş Yerine Girdi

Alınan bilgiye göre, Behçet Büyük Ö. idaresindeki 27 GE 180 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, kebap satışı yapılan Adnan Şahin'e ait iş yerine girdi.Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı ve iş yerinde hasar oluştu.Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.