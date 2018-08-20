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Bu haber 20 Ağustos 2018 10:30:37 Tarihinde eklenmiştir.

İçişleri Bakanlığı Açıkladı, Teröristeler Etkisi Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı, yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Açıkladı, Teröristeler Etkisi Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 24 Ölü, 5 Sağ/Yaralı, 11 terörist teslim oldu.
 

Çok Sayıda Gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada operasyonlarla ilgili olarak şu bilgiler yer aldı: "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.331 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 552 Terör (PKK/KCK 297, sol 6, DEAŞ 28, FETÖ/PDY 221), 3.608 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 222 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.308 kişi gözaltına alınmıştır.

 

Siber suçlarla mücadelede

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 462 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 328 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır."


 
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İçişleri Bakanlığı Açıkladı, Teröristeler Etkisi Hale Getirildi
İçişleri Bakanlığı Açıkladı, Teröristeler Etkisi Hale Getirildi
İçişleri Bakanlığı, yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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