Katar Sözünü Tuttu, 15 Milyar Dolar Yatırımın İlk Anlaşması İmzalandı

Anlaşma İmzalandı

İlk Anlaşma 3 Milyar Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Doha’da düzenlenen törenle ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandı.Katar, Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımını attı. Adımın ilk anlaşması olan ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandı.Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından imzalandı. Katar Merkez Bankasının genel merkezinde gerçekleşen imza törenine her iki ülkeden yetkililer katıldı.İmzalanan anlaşmayla, iki ülke arasında yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticaretin kolaylaştıracak. Bununla beraber iki ülke arasında finansal istikrarın desteklenmesi de hedefleniyor. Anlaşma, ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.İmzalanan Anlanşmanın ilk aşamada kullanılacak kaynak 3 milyar dolar olması bekleniyor.