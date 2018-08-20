Mekke'de Olumsuz Hava Koşulları Hacılara Zor Anlar Yaşattı

Mekke’de Hava Durumu

Hac vazifesini yerine getirmek için yaklaşık 2 milyon hacı adayının bulunduğu Arafat'ta sağanak etkili oldu.Mekke'nin çeşitli otellerinde konaklayan hacı adaylarının Arafat'a geçişi devam ederken ani yağışlar başladı. Yoğun yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.Hacı adayları güneşten korunmak için yanlarında bulundurdukları şemsiyeleri yağmura karşı kullandı. Yoğun yağışın ardından esen kuvvetli rüzgar, hacı adaylarına zor anlar yaşattı.Şiddetli rüzgar nedeniyle Arafat'ta çadırların olumsuz etkilenmemesi için elektrikler kesilirken Kabe-i Muazzama'nın örtüsü ise rüzgardan uçtu.