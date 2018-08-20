Birecik'te İçme Suyundan Çıkan Şey Şok Etti

İçme Suyundan Solucan Çıktı

Şikâyette Bulunacağım

Aylardır su sorunu yaşayan Birecikliler, sonunda aktı dediği suyun içinden çıkanı görünce hayrete düştü. Musluk başında solucan gören vatandaşlar, bu kadarına da pes dedi. Sürekli sularının kesik olduğunu ve büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, “Suyumuz akmaz akmaz, aktığında da içinden solucan çıkar” yorumunda bulundu.Sürekli su kesintisiyle mağdur olduklarını dile getiren vatandaş, “Sularımız sürekli kesik. Acaba su gelmiş mi diye musluğu açtığımda, hafiften su akmaya başladı. Suyun az geldiğini fark ettiğimde musluğun başına baktım ve musluk başına sarılmış solucanı gördüm. Biz bu suları içiyoruz. Vatandaşa reva görülen bu mu?” ifadelerini kullandı.Su sorununu artık geçtiklerini, hiç olmazsa temiz su kullanmak istediklerini dile getiren vatandaş, BİMER ve CİMER’e şikâyette bulunacaklarını ifade etti. Vatandaşlar "Bizim yöneticiler halkı hesaba almıyor. Bakalım devlet büyüklerini de almayacak mı?” ifadelerini kullandı.