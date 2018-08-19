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Bu haber 19 Ağustos 2018 12:37:40 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Hayvan Pazarında Kavga; 12 Yaralı

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde canlı hayvan pazarında(Mezat), meydana gelen yer kavgasında taş-bıçak ve sopalarla 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Urfa Hayvan Pazarında Kavga; 12 Yaralı

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde canlı hayvan pazarında(Mezat), meydana gelen yer kavgasında taş-bıçak ve sopalarla 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yer kavgasında 12 yaralı

Kavga, sabah 10.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında satış yeri tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, kesici alet ve sopanın kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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