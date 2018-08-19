Urfa Hayvan Pazarında Kavga; 12 Yaralı

Yer kavgasında 12 yaralı

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde canlı hayvan pazarında(Mezat), meydana gelen yer kavgasında taş-bıçak ve sopalarla 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Kavga, sabah 10.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında satış yeri tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, kesici alet ve sopanın kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.