Tatlıses, Sosyal Medyayı Salladı

Sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de büyüleyen şarkıcı Sibel Can hiç estetik yaptırmadığını söyleyerek "Estetiğe karşı değilim ama abartmanın da bir manası yok" diye açıklama yapmıştı. Yıllar önceki fotoğrafı paylaşılan Sibel Can'ın o günden bugüne değişim tartışılırken, sosyal medyada paylaşılan eski haliyle yeni hali karşılaştırılıp takipçilerin beğenisine sunuldu.

İMPARATOR YİNE GÜLDÜRDÜ

Bir kullanıcının Sibel Can'ın iki fotoğrafını yan yana getirip estetik var mı yok mu sorusuna İbrahim Tatlıses'ten de yorum geldi. İmparotor meslektaşı için "Kesinlikle yoktur estetik falan hiç sevmemki estetik mestetik esteklilere selam olsun ben hiç böyle yorumlara girmem Sibel hn olduğu için girdim" yorumu takipçilere tebessüm ettirdi.