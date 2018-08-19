Bakanlıkta Deprem, Hepsi Görevden Alındı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 10 Genel Müdür Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığında önemli merkez birimlerinin başındaki genel müdürlerin görevden alınması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atama kararları bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alınan Genel Müdürler şunlar;



Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu



Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş



Hayvancılık Genel Müdürü Muhittin Eyimaya



Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali Koçak



Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser



Su Yönetimi Genel Müdürü Bülent Selek



Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mehmet Mustafa Gözükara



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş



Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu



Tarım İşletmeleri Genel Müdürü İsmail Şanlı