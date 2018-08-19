Bakanlıkta Deprem, Hepsi Görevden Alındı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 10 Genel Müdür Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığında önemli merkez birimlerinin başındaki genel müdürlerin görevden alınması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atama kararları bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alınan Genel Müdürler şunlar;
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu
Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş
Hayvancılık Genel Müdürü Muhittin Eyimaya
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali Koçak
Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser
Su Yönetimi Genel Müdürü Bülent Selek
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mehmet Mustafa Gözükara
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu
Tarım İşletmeleri Genel Müdürü İsmail Şanlı
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu
Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş
Hayvancılık Genel Müdürü Muhittin Eyimaya
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali Koçak
Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser
Su Yönetimi Genel Müdürü Bülent Selek
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mehmet Mustafa Gözükara
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu
Tarım İşletmeleri Genel Müdürü İsmail Şanlı
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