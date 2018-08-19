Urfa’da Bıçaklı Kavga; 1 Ölü, 1 Yaralı

Suriyelilerin bıçaklı kavgasıKavga, dün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçenin Sultangazi caddesinde Suriyeli oldukları öğrenilen 2 grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Amca çocukları olan, Adallah Şeyh Ali ile Abud Şeyh Ali karşı tarafından bıçaklı saldırısında yaralandı.
İlk müdahale olay yerindeki doktordanYaralı 2 kuzene ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans,2 yaralıyı Ceylanpınar Devlet hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan Abud Şeyh Ali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Adallah Şeyh Ali’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, kaçan saldırganları aramak için çalışma başlattı.
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