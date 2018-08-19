Urfa’da Bıçaklı Kavga; 1 Ölü, 1 Yaralı

Suriyelilerin bıçaklı kavgası

İlk müdahale olay yerindeki doktordan

Dün gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada, amca çocukları olan 2 kişi aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Biri hayatını kaybederken, biri yaralandı.Kavga, dün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçenin Sultangazi caddesinde Suriyeli oldukları öğrenilen 2 grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Amca çocukları olan, Adallah Şeyh Ali ile Abud Şeyh Ali karşı tarafından bıçaklı saldırısında yaralandı.Yaralı 2 kuzene ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans,2 yaralıyı Ceylanpınar Devlet hastanesine kaldırdı.Yaralılardan Abud Şeyh Ali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Adallah Şeyh Ali’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Polis, kaçan saldırganları aramak için çalışma başlattı.