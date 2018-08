Urfa’da Feci Kaza, 1 Ölü

Köprü Korkuluklarına Çarptı

Şanlıurfa’da, dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 40 yaşındaki Hasan C. köprünün yan kısmında bulunan korkuluklara çarparak, hayatını kaybetti.Kaza, dün gece Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre,ilçenin Maden mahallesinde seyir halinde bulunan Hasan C., Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geçtiği köprünün yan kısımlarında olan korkuluklara çarptı.Çarpmanın Etkisiyle ağır yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla, Ceylanpınar Devlet hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan C. kurtarılamadı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.