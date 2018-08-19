Urfaspor, Sakaryaspor İle Berabere Kaldı

Bu haber 19 Ağustos 2018 10:36:31 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfaspor Bolu kampının son gününde karşılaştığı hazırlık maçında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

90 dakika boyunca rakibine oranla daha baskılı futbol oynayan sarı yeşilli ekip sahadan beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmayı Şanlıurfalı spor yazarı yorumcu Hayri Ülgen'de izledi.

Bolu Kampı sona erdi

12 Temmuz'da başlayan Bolu kampı bugün yapılan son hazırlık maçı ile birlikte sona erdi.

Sarı yeşilli ekip 22 Ağustos Çarşamba günü Şanlıurfa'da toplanacak ve hazırlıklarına burada devam edecek