Baba ve Oğul Boğularak Öldü

Saatlerce baba ve oğla ulaşamadılar

Dün meydana gelen olayda, Hilvan’da baba ve oğul balık tutmak isterken baraja düşmeleri sonucu can verdiler. Baba ve Oğulun cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı.Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesinde meydana geldi. İddialara göre, 45 yaşındaki baba Fakri Kıran ve 10 yaşındaki oğlu Erkan Kıran balık tutmak için, Atatürk barajına gitti. İlerleyen saatlerde, aile üyeleri baba ve oğla telefonla ulaşamayınca baraja gittiler. Baraj gölünün kıyısında baba ve oğlun elbiselerine gören yakınları, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.Olay yerine gelen su altı polislerinin yaptığı aramada, baba ve oğlun cansız bedenine ulaştı.Baba ve oğlun cansız bedeni adli tıpa kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.