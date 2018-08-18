Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramında Sahada Olacak

Haliliye Belediyesi, 21- 24 Ağustos 2018 arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların rahatlıkla kurbanlarını kesmesi için hazırlıklarını tamamladı.

HALİLİYE BELEDİYESİ, KURBAN BAYRAMINDA SAHADA OLACAK

Haliliye Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını daha temiz ve düzenli olarak kesmelerini sağlamak amacıyla ilçe merkezinde kesim ve satış bölgelerini belirledi. Vatandaşların kurbanlarını daha temiz ve hijyen noktalarda kesmelerini amaçlayan Haliliye Belediyesi, bu kapsamda da çalışmalarını bayram öncesi tamamladı. İlçede 17 ayrı kesim noktası belirleyen Haliliye Belediyesi, bayram öncesi belirlenen tüm noktaların temizlik ve ilaçlama işlemlerini de grup grup tamamlıyor.

Bayram boyunca Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 460 personel ve 100 araç temizlik çalışmalarında 30 personel ve 16 araç ilaçlama çalışmalarında, 6 kepçe, 6 kamyon 3 traktör sahada olacak. Kesim yerlerinde personeller görevli olarak bulundurulurken, kesim noktalarına, kurban kesimlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla 400 kanca, 50 bin adet atık poşeti, el arabası, kürek ve sulama tertibatları hazır bulundurulacak. Ayrıca kötü koku ve kirliliğin önüne geçilmesi için 1 ton kömür tozu, 1 ton kireç tozu, 1 ton naftalin kesim ve satış yerlerinde hazır olacak. Vatandaşların kurban kesimlerine yardımcı olmak amacıyla da bilgilendirme içerikli afiş ve broşürler, bayram namazı sonrasında vatandaşlara ulaştırılacak.

KURBAN KESİM YERLERİ;

1. İmam Bakır Mahallesi dubleks evler karşısı müsait boş alan

2. Sırrın İlköğretim Okulu Kuzeydoğusunda bulanan boş alan (Cemevi bitişiği)

3. Yeşildirek Mahallesi Perşembe Pazarı

4. Yenişehir Vatan İlkokulu yanı, Cumartesi Pazarı

5. İpekyol Mahallesi Davut Zeki Akpınar Lisesi arkası, Sağlık Ocağı karşısı müsait boş alan

6. Sancaktar Mahallesi TOBB Fen Lisesi karşısı müsait boş alan

7. Süleymaniye Mahallesi sabit Pazar yeri

8. Bahçelievler Pazar yeri

9. Ulubatlı Mahallesi Turgut Özal Parkı kuzeyi Pazartesi Pazarı

10. Ertuğrul Gazi Mahallesi 338 Sokak Resulullah cami yanı, müsait boş olan

11. Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi sonu Pazar yeri

12. Devteşti Mahallesi Mehmet Güneş Çorbaevi karşısı halısaha yanı

13. Şair Nabi Mahallesi Buluntu Hoca Parkı yanı Pazar yeri

14. Yeşildirek Mahallesi Karayolları yanı boş alan

15. Tüm oto ve halı yıkama işyerleri

16.

HALİLİYE İLÇE MERKEZİNDE BELİRLENEN KURBAN SATIŞ YERLERİ İSE ŞÖYLE;

1. Sırrın Ortaokulu, kuzeydoğusunda bulanan boş alan (Cemevi bitişiği)

2. Karşıyaka Mahallesi Çevre Yolu girişindeki müsait boş alan

3. Yeşildirek Mahallesi Karayolları yanı boş alan

4. Şair Nabi Mahallesi Buluntu Hoca Parkı yanı Pazar yeri

5. Devteşti Mahallesi İMKB Okulu arkası boş alan

6. Eski İtfaiye merkezi yeri