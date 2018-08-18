Eyyübiye Belediyesi Kadın Destek Merkezlerine Yoğun İlgi

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olan Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi’nde eğitim gören kadınlar, sosyal yaşamlarına katkı sağlarken aynı zaman yaptıkları ürünleri satışa sunarak aile bütçesine de katkı sağlıyorlar.

Hem Sosyal Hayat, Hem Eve Destek

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Akabe Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi ile Eyüpnebi ve Şıhmaksut Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi Şanlıurfalı kadınların umudu oldu. İlçe genelinde özellikle kadınlara ve gençlere sosyal alanda birçok destek sağlayan Eyyübiye Belediyesi bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi tarafından ilçenin belli yerlerinde kadınların ve gençlerin hizmetine açılan Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi’nde açılan kurslara rağbet gösteren kadınlara; bilgisayar, Kuran’ı Kerim, el sanatları, biçki-dikiş-nakış, kuaför ve okuma-yazma gibi alanlarda kurslar verilerek meslek sahibi olmalarına fırsat sağlıyor. Bu kurslara katılan kadınlar, sosyal aktivitelere katılarak zaman geçirirken aynı zamanda el becerilerini geliştirip birer meslek sahibi olma yönünde ilerliyorlar. Öğretmenler eşliğinde aldıkları kurslarla kadınlar, yaptıkları ürünleri satıp aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar. Her dönem 350 den fazla kadının kurs gördüğü Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi’nde bulunan kreşte ise kadınlar kurs görürken çocukları da orada vakit geçirip annelerini bekliyor.

Akabe Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi’nde bilgisayar kursiyeri olan Pakize Kirişçi; “Akabe Mahallesi’nde oturuyorum. Akabe Kadın Destek Merkezinde Bilgisayar kursu alıyorum. Evliyim ve iki çocuğum var, çocuklarımı bırakacak her hangi bir yer bulamadığım için Kadın Destek Merkezimizin çocuklara yönelik açtığı kreşe bırakıyorum ve bende yukarıda bilgisayar kursu görüyorum. Bizlere bu imkânı sağlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Şıhmaksut Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi’nde el sanatları kursiyeri olan Öznur Yetkin ise;” El sanatları kursuna gelip burada eğitim alıyoruz. Bize bu imkânı sağlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür ediyorum.” dedi.