Ak Parti MKYK’daki Urfalı İsimler Belli Oldu

21 Yaşında Partinin Tepe Yönetimine Girdi

Urfalı İsimler Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde partiyi birlikte yöneteceği isimler arasında 10 eski bakan öne çıkarken, listeye giren genç isimler de dikkati çekti.MKYK listesinin en genç ismi 1997 yılında Gaziantep’te doğan Hatice Merve Tatar oldu.Yeni MKYK'da 27.dönemden 42 milletvekili ile 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var.AK Parti MKYK'da asil üye, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Şanlıurfa Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Başkanı Vildan Polat olurken, kadın kollarında görev yapan Ayşenur Nacar ise yedek üyeliğe getirildi.AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Üniversiteler Komisyonu'nda görev yapmış hukukçu-akademisyen Şanlıurfalı Zeynep Müjde Sakar ise Merkez Disiplin Kurulu yedek üye oldu.