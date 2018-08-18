Ak Parti MKYK’daki Urfalı İsimler Belli Oldu

21 Yaşında Partinin Tepe Yönetimine GirdiMKYK listesinin en genç ismi 1997 yılında Gaziantep’te doğan Hatice Merve Tatar oldu.
Yeni MKYK'da 27.dönemden 42 milletvekili ile 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var.
Urfalı İsimler Belli OlduAK Parti MKYK'da asil üye, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Şanlıurfa Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Başkanı Vildan Polat olurken, kadın kollarında görev yapan Ayşenur Nacar ise yedek üyeliğe getirildi.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Üniversiteler Komisyonu'nda görev yapmış hukukçu-akademisyen Şanlıurfalı Zeynep Müjde Sakar ise Merkez Disiplin Kurulu yedek üye oldu.
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