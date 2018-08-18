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Bu haber 18 Ağustos 2018 16:25:56 Tarihinde eklenmiştir.

2 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Hilvan’da Yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2 yıl önce amca çocukları arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan cinayet şüphelisi bulundu. Mustafa Kalender isimli cinayet zanlısı ekipler tarafından yakalanıp tutuklandı.

2 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Hilvan’da Yakalandı

2016 yılında Şanlıurfa’nın  Hilvan ilçesinde arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada amca çocukları Enver Kalender öldü, Metin ve Sedat Kalender ağır yaralanmıştı.
 

Polis Uygulamasında Yakalandı

Olay ile ilgili cinayet şüphelisi olarak aranan Mustafa Kalender, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada bulundu. Hilvan merkezde yapılan uygulamada gözaltına alınan Şüpheli Mustafa Kalender, götürüldüğü Asayiş Şubesi'ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kalender, tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

Hilvan’da Yaşanan Tartışmada Ne Olmuştu?

Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve aynı soyadını taşıyan iki akraba arasında tartışma çıkmıştı. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların Enver Kalender’e isabet etmiş, Metin Kalender ile Sedat Kalender ise yaralanmıştı. 2016’da yaşanan olayın ardından çok sayıda kişiyi gözaltına alınmış ama cinayet zanlısı bulunamamıştı.

 
 
 
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