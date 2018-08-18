2 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Hilvan’da Yakalandı

Polis Uygulamasında Yakalandı

Hilvan’da Yaşanan Tartışmada Ne Olmuştu?

2016 yılında Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada amca çocukları Enver Kalender öldü, Metin ve Sedat Kalender ağır yaralanmıştı.Olay ile ilgili cinayet şüphelisi olarak aranan Mustafa Kalender, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada bulundu. Hilvan merkezde yapılan uygulamada gözaltına alınan Şüpheli Mustafa Kalender, götürüldüğü Asayiş Şubesi'ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kalender, tutuklanarak cezaevine konuldu.Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve aynı soyadını taşıyan iki akraba arasında tartışma çıkmıştı. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların Enver Kalender’e isabet etmiş, Metin Kalender ile Sedat Kalender ise yaralanmıştı. 2016’da yaşanan olayın ardından çok sayıda kişiyi gözaltına alınmış ama cinayet zanlısı bulunamamıştı.