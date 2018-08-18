Polis, Zabıta Memurlarını Suçüstü Yakaladı

Zabıtalara 22 Bin TL Verdi

Polis, Zabıtaları Suçüstü Yakaladı

Şişli'de bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet istedikleri öne sürülen 2 zabıta memuru, suçüstündeyken yakalandı. Alınan bilgiye göre, 15 Ağustos'ta Dolapdere Caddesi üzerindeki bir inşaat şirketinin yetkilisi Y.G. Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 2 zabıta memurunun kendisinden bir süredir rüşvet aldıklarını dile getirerek şikayetçi oldu.İnşaat sahibi emniyette verdiği ifadede, “Zabıta memurlarının inşaatta eksiklikler var gerekçesiyle bizden rüşvet talep etti.” dedi. Zabıta memurlarının bu sözleri karşısında eksikliklerinin olmadığını ifade ettiğini dile getiren inşaat sahibi, zabıtalara 45 günde 22 bin TL verdiğini iddia etti. sürekli para istediklerini dile getiren inşaat sagibi Y.G “Son olarak 2 bin TL daha isteyince şikayette bulunmak zorunda kaldım” dedi.İnşaat sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, zabıtaları suçüstü yakalamak için çalışma başlattı. İnşaat firması yetkilisi Y.G ile görüşen ekipler, zabıta memurlarına istediği parayı vereceğini söyleyip, belirledikleri yerde buluşmasını istedi.Beşiktaş'ta bir kafede buluşan inşaat firması yetkilisi Y.G ile zabıta memurlarını takibe alan polis, parayı alan zabıta komiseri T.K. (56) ve zabıta memuru B.Y'yi (26) suçüstü yakaladı.Şüphelilerin üst aramasında önceden seri numaraları alınan 2 bin lira ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne adliyeye sevk edildi.