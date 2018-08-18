Diyalizden Çıkıp, Şanlıurfa Müzesine Gittiler

Hastalara Moral Günü Düzenlendi

Hemodiyaliz Nedir?

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Hemodiyaliz Hemşire ve DİYALİZ Teknikerlerii Hemodiyaliz hastaları ile beraber Şanlıurfa Müzesini gezdi.Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hemodiyaliz hastalarına hayatın sadece diyalizden ibaret olmadığını anlamaları için, onların morallerini daha yüksek tutmak için moral günü düzenleyip müze gezisi gerçekleştirdi.Hastalıklarını engel olarak görmelerini engellemek ve hayata daha sıkı tutunmak amacıyla düzenlenen bu geziden memnun kalan diyaliz hastaları, günlerinin güzel geçtiklerini ifade ederek “Bize bu fırsatı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. Bize çok büyük moral oldu” yorumunda bulundu. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Diyaliz Tekniklerinin eşlik ettiği hastalar, bu tarz etkinliklerin morallerine iyi geldiğini ifade etti.Hemodiyaliz kronik böbrek yetmezlikli hastalarda böbrekler yoluyla vücuttan atılamayıp biriken zararlı maddelerin geçirgen bir zar kullanılarak vücuttan temizlenmesi işlemidir.Halen bu yöntem tüm dünya ülkelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Böbrek yetmezliğinde acil tedavi gerektiğinde bugün için uygulanabilecek tek tedavi seçeneği hemodiyalizdir.Hemodiyaliz böbrek yetmezliği hastalığı sebebiyle böbrek fonksiyonlarını kaybeden hastalarının hayatlarını devam ettirebilmeleri için vücutta oluşan zehirli madde ve sıvıların vücuttan atılmalarını sağlayan bir tedavi yöntemidir.