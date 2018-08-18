Kızıldemir, ŞUSKİ Çalışmalarını İnceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Zahireciler Borsası Oda Başkanı Ferit Turan ile bir araya gelerek ŞUSKİ ekiplerinin İçme suyu şebekesinin yenilenme çalışmalarını yerinde inceledi.Zahireciler Borsası Oda Başkanı ile ziyaretlerini yapan Kızıldemir, “Büyükşehir Belediyemizin Çalışmalarından dolayı Başkanımız Nihat Çiftçi ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.” Dedi.