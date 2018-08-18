Urfa’da 6 Çocuk Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Yedikleri Yemek Dokundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 çocuk gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Akraba oldukları öğrenilen çocukların tedavisi Siverek Devlet Hastanesi’nde yapıldı.Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine bağlı Söylemez Mahallesi'nde yaşayan kuzenler Cebrail (7), Seyit Ahmet (6), Yakup (4), Yüksel (5), Elif (7) ve Gülbahar İşlak (5) akşam yemeğinin ardından fenalaştı.Yedikleri yemekten kaynaklandığı tahmin edilen zehirlenmede, kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle kıvranan çocukların durumunu gören aileleri sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan çocukların tedavisi yapıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.