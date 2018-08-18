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Bu haber 18 Ağustos 2018 12:45:35 Tarihinde eklenmiştir.

PKK'ya 100 Milyon Dolar Bağışladı

Suudi Arabistan, omurgasının PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin oluşturduğu, ABD destekli SDG'ye 100 milyon dolar yardımda bulunduğunu açıkladı.

PKK'ya 100 Milyon Dolar Bağışladı

Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'den alınan bölgelerde istikrar sağlanabilmesi iddiasıyla 100 milyon dolar yardımda bulunduğunu açıkladı.

Bu toprakların büyük bölümü, omurgasının PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin oluşturduğu, ABD destekli SDG kontrolünde bulunuyor.
 

Kritik Bir Rol Oynayacak

DW Türkçe’de yer alan habere göre; Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu katkının, "hayat kurtaracağı, yerlerinden olan Suriyelilerin dönmesinin kolaylaştırılmasına ve IŞİD'in yeniden ortaya çıkıp Suriye'yi, komşularını tehdit edememesi veya uluslararası topluma yönelik saldırılar planlayamamasını sağlamaya yardımcı olacağı" belirtildi. Büyükelçilik, "Bu maddi katkı, IŞİD'li teröristlerce tahrip edilen Rakka gibi kentlerde toplumların yeniden canlandırılması için koalisyon güçleri tarafından gösterilerin çabalarda kritik bir rol oynayacak" ifadesini kullandı.
 

Nato Toplantıları Sırasında Vaat Edildi

Büyükelçilik açıklamasını aktaran Associated Press haber ajansı, Suudi Arabistan tarafından yapılan 100 milyon dolarlık yardımın, bölgede tarım, eğitim, yol çalışmaları, enkaz kaldırma ve kullanım suyu gibi alanlarda harcanacağını bildirdi.

Büyükelçilik, 100 milyon dolarlık katkının, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'in Temmuz ayında Brüksel'deki NATO toplantıları sırasında IŞİD'le mücadele konusunda ABD öncülüğünde düzenlenen bir konferansta verdiği vaat kapsamında yapıldığını duyurdu.
 

ABD’nin Üsleri Bulunuyor

ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye uzun süredir verdiği askeri destek, Ankara-Washington ilişkilerinin gerilmesine neden olan konulardan biri. ABD'nin Suriye'de PYD kontrolündeki bölgelerde hava üsleri ve karakolları bulunuyor.

Esad karşıtı Suudi Arabistan, Suriye'de ordu güçleriyle savaşan muhaliflere yıllarca silah ve para yardımı yaptı.
 

ABD Memnun

Suudi Arabistan'ın 100 milyon dolarlık yardımı ABD Dışişleri Bakanlığında memnuniyet yarattı. ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "yapılan önemli katkının istikrar sağlanması için kritik olduğu" ve IŞİD'le mücadele konusunda "önemli bir zamanda geldiği" belirtildi. Açıklamada, "Stabilizasyon ve erken ıslah programı, yeniden ortaya çıkamamasını ve Suriye'yi bölge halkını tehdit etmek veya uluslararası topluma yönelik saldırılar planlamak için üs olarak kullanmasını sağlamak için kritik önemde" denildi.

ABD ayrıca diğer ortaklarını ve müttefiklerini de "bölgeye daha fazla istikrar ve güvenlik getirilmesine yardımcı olacak çabalar konusunda kendi paylarına düşeni yapmaya" çağırdı.
Suudi Arabistan'ın katkısı, Trump yönetiminin bütçede Suriye, Batı Şeria ve Gazze gibi bölgelerle ilgili yardım programlarına ayrılan dış harcamaları ABD kongresini baypas ederek azaltmanın yollarını aradığı bir dönemde geldi.
 


 
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