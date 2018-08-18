Dünya Ayağa Kalktı, Yeter Artık!



Trump yönetimi yasağı kaldırdı

Kanadalı komedyenden tepki

ABD'nin destek verdiği Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 9 Ağustos'ta Yemen'in Sada kentinde düzenlediği ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan bombanın ABD tarafından tedarik edildiği ortaya çıktı.Amerikan CNN kanalının Yemen'deki yerel tanıklara ve uzmanlara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda kullanılan lazer güdümlü MK-82 tipi bombanın Amerikan Lockheed Martin firmasının ürettiği bir bomba olduğu ifade edildi.Haberde, 227 kilogramlık bombanın ABD tarafından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek kapsamında verildiği ve Yemen'de çok sayıda çocuğun hayatına mal olan saldırıda kullanıldığı kaydedildi.Benzer bombalar daha önceki saldırılarda da kullanılmışAyrıca bu bombaya çok benzeyen Amerikan yapımı başka bombaların, 2016 yılının mart ve ekim aylarında Yemen'de düzenlenen ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırılarda da kullanıldığı bildirildi.Haberde, Ekim 2016'da Yemen'de bir cenaze törenine düzenlenen ve 155 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda kullanılan bombanın ardından dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Suudi yönetimine lazer güdümlü silahların satışını yasakladığı ancak Mart 2017'de Donald Trump yönetiminin bu yasağı kaldırdığı vurgulandı.ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, daha önceki bir değerlendirmesinde, ABD'nin Suudi öncülüğündeki koalisyona hedef planlama konusunda yardım ettiğini, doğrudan hedefleme işleminde destek vermediğini savunmuştu.Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde 9 Ağustos'ta çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda çoğunluğu çocuk 50 kişi hayatını kaybetmiş, 77 kişi yaralanmıştı.Yemen'de yönetimi deviren Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, "Yemen'deki bir otobüste 40 masum çocuk öldürüldü. Bizim müttefikimiz, bizim füzemiz, bizim suçumuz" ifadesini kullanarak tepki gösterdi. Binlerce kişi, bu ifadeleri Twitter hesabında tekrar paylaştı: