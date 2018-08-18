Vatandaşlar Urfa Otogarına Akın Etti

Otogarlara Akın Ettiler

Ek Sefer Düzenleniyor

Şanlıurfa otobüs terminalinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini memleketlerinden geçirmek isteyen vatandaşlar terminallere akın etmeye başladı.Bayramda büyüklerinin ellerini öpmek için memleketlerine gelen vatandaşlar Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalini tıklım tıklım doldurdu. Uçak biletlerinin pahalı olmasından dolayı kara yolunu tercih eden vatandaşları karşılamaya gelen aileleri Şanlıurfa otogarında trafiğin yoğun olmasına sebep oldu.Bayram sebebiyle otobüslerde yer bulmakta zorluk çeken vatandaşlar otobüs biletlerini haftalar hatta aylar öncesinden aldı. Otobüs firmaları ise bayram yoğunluğunu karşılamak için ek seferler düzenledi.Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, "Kurban bayramı için memleketimize geldik. Uçak biletleri oldukça pahalı. Kara yolu ile geldiğimiz memleketimizde 9 günlük tatilimizi geçirmek istiyoruz. Herkesin Kurban Bayramı şimdiden kutluyorum" ifadelerini kullandı.