Urfalı Öğrenciler İnsan Zekasına Yakın Robot Üretti

İnsan Zekâsına Yakın Robot Üretti

Matematik Sorusu Sorabiliyor

Eğitim Amaçlı Kullanılabilir

Kodlama merkezinde eğitim ve öğretim gören Siverekli öğrenciler, yaptıkları sistem ile ürettiği robot takdirleri topladı. Ses komutu ile hareket eden robot büyük ilgi topladı.Siverek Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta eğitim gören öğrenciler, Mekatronik mühendisi Mehmet Gire eğitmenliğinde 2 aylık bir sürede ses komutu ile hareket eden insan zekasına yakın robot geliştirdi.Geliştirdikleri android uyumlu bir program ile çalışan robot;- kendisinden istenilen komutları yerine getiriyor.- Ses komutu ile sağa sola bakıyor, ellerini kaldırıyor, hedefe odaklanarak şaşmıyor.- Matematik sorusu sorabiliyor, yanlış cevapları algılayıp yanlış olduğunu belirtiyor, doğru cevapları algılayıp onaylıyor.2 aylık bir süreçte sesli komutlarla hareket eden robotu ürettiklerini belirten Gire," Robot uygulama ve kodlama derslerimizde özelikle öğrencilerimize değişik sensörlerle uygulamalar yaptırıyoruz. Bu uygulamalar sonucunda sesleri dinleyen ve ses komutu ile hareket eden robot ürettik.”Açıklamalarına devam eden Gire, “Bu robotumuz eğitim amaçlıda kullanılabilir, çünkü matematik soruları soruyor, dört işlem çarpım tablosunu biliyor ve sorabiliyor. Doğru ve yanlış cevabı anlayabiliyor ve ona göre hareket ediyor. İlk senemizde böyle bir uygulamayı yapmak bizim açımızdan gurur vesilesidir, çünkü bu seneden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı, robotik çalışmalara destek vererek zorunlu hale getirileceğini belirtmişlerdi. Bizde hazırlık olarak bu çalışmayı geliştirdik. Bu çalışmamızı ilerde daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.