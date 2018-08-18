Urfalı Öğrenciler İnsan Zekasına Yakın Robot Üretti

İnsan Zekâsına Yakın Robot ÜrettiSiverek Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta eğitim gören öğrenciler, Mekatronik mühendisi Mehmet Gire eğitmenliğinde 2 aylık bir sürede ses komutu ile hareket eden insan zekasına yakın robot geliştirdi.
Matematik Sorusu SorabiliyorGeliştirdikleri android uyumlu bir program ile çalışan robot;
- kendisinden istenilen komutları yerine getiriyor.
- Ses komutu ile sağa sola bakıyor, ellerini kaldırıyor, hedefe odaklanarak şaşmıyor.
- Matematik sorusu sorabiliyor, yanlış cevapları algılayıp yanlış olduğunu belirtiyor, doğru cevapları algılayıp onaylıyor.
2 aylık bir süreçte sesli komutlarla hareket eden robotu ürettiklerini belirten Gire," Robot uygulama ve kodlama derslerimizde özelikle öğrencilerimize değişik sensörlerle uygulamalar yaptırıyoruz. Bu uygulamalar sonucunda sesleri dinleyen ve ses komutu ile hareket eden robot ürettik.”
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