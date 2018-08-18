Uyuşturucuyu Sakladığı Yer Polisin Gözünden Kaçmadı

Dur İhtarına Uymadı

Oda Spreyinin İçine Uyuşturucu Sakladı

İstanbul Çekmeköy'de narkotik polisinin "dur" ihtarına uymayan sürücü yaşanan kısa kovalamacanın ardından yakalandı. Polis araçta yaptığı aramada oda spreyi içine gizlenmiş çok miktarda "skunk" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.Çekmeköy'de bir araçta uyuşturucu madde olduğu ve satışı yapıldığı ihbarı alan ekipler, plakası tespit edilen aracın yerini tespit ederek takibe aldı. Polisin kendisini takip ettiğini anlayan sürücü kaçmaya başladı, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kısa süreli kovalamacanın ardından aracın önü kesilerek durduruldu.Sürücüyü gözaltına alan polis, aracı açarak arama yapmaya başladı.Aracın görünen kısımlarını arayan polis, aramaları daha da derinleştirince, aracın havalandırmasından poşet parçasının sarktığını gördü. Havalandırmayı açan polis gördüğü manzara şoke oldu. İçeride çok miktarda uyuşturucu madde ele geçiren polis, tornavida yardımıyla hava yastığı bölümünü açtığında bir oda spreyi kutusu olduğunu fark etti. Spreyin içini açan polis burada da çok miktarda “skunk” adlı uyuşturucuyu ele geçirdi. Aynı bölmede ise uyuşturucu madde satışından kazanılan çok miktarda paraya da el konuldu.