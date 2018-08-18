ABD ile Krize Sebep Olan Papaz'ın Şanlıurfa'da Ne İşi Var?

ABD’li Papaz Defalarca Şanlırfa’ya Gelmiş

Papaz Brunson Neden Tutuklanmıştı?

Terör örgütleri FETÖ VE PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li papaz Brunson Türkiye - ABD arasında krize neden olmuş, ABD ve Türkiye karşılıklı olarak yaptırım kararları almıştı. Yaptırım sonrası dolar rekor kırarken krize sebep olan papaz Brunson’un Şanlıurfa’ya geldiği kaydedildi.Brunson’un Fetö üyeleriyle bağlantısı olup olmadığı ile ilgili hazırlanan iddianamede görev yeri İzmir olduğu halde Şanlıurfa’ya defalarca geldiği belirtildi. İddianamede yer alan bilgilere göre Brunson, PKK tarafından organize edilen Kobani olayları ve Diyarbakır'da gerçekleşen hendek eylemlerinde Güneydoğu'daydı. İddianamede Brunson'un görev yerinin İzmir olmasına rağmen Şanlıurfa ve Diyarbakır'da bulunmasına dikkat çekilerek 2014- 2017 arasında GSM hattının bin 306 kez Urfa Suruç ilçesinde, 192 kez Urfa'nın başka ilçelerinde, 2 kez Diyarbakır'da sinyal verdiği belirtildi. Brunson, WhatsApp'tan bu döemde 'jane' kullanıcı adlı birine de bölgeden bilgiler aktardı.Pastör Brunsan 2016'nın Ekim ayında eşiyle birlikte ifadeye çağrılıp, gözaltına alındı. Brunson ve eşi Norine Brunson, 13 gün sonra serbest bırakıldıktan sonra FETÖ yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle tekrar tutuklandı. Basında yer alan haberlerde, Pastör'ün bir gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda tutuklandığı bildirilmişti.Pastör Brunson,Ağustos 2017'de, İzmir F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olduğu sırada bu kez de "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından da tutuklanması talep edildi.Pastör Brunson, Ağustos 2017'de bir kez daha tutuklanması isteminin değerlendirildiği duruşmada verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. 7 Mayıs 2018'deki duruşmada da tahliye talebi kabul görmedi.