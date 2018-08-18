Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 18 Ağustos 2018 09:15:39 Tarihinde eklenmiştir.

ABD ile Krize Sebep Olan Papaz'ın Şanlıurfa'da Ne İşi Var?

Papaz Brunsan’ın 136 kez Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine gittiği kaydedildi. ABD ile gergin ilişkilerin kaynağı olan Papaz Brunsan’ın Şanlıurfa’nın başka ilçelerini de defalarca ziyaret etme sebebi henüz kesinleşmedi.

ABD ile Krize Sebep Olan Papaz'ın Şanlıurfa'da Ne İşi Var?

Terör örgütleri FETÖ VE PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li papaz Brunson Türkiye - ABD arasında krize neden olmuş, ABD ve Türkiye karşılıklı olarak yaptırım kararları almıştı. Yaptırım sonrası dolar rekor kırarken krize sebep olan papaz Brunson’un Şanlıurfa’ya geldiği kaydedildi.
 

ABD’li Papaz Defalarca Şanlırfa’ya Gelmiş

Brunson’un Fetö üyeleriyle bağlantısı olup olmadığı ile ilgili hazırlanan iddianamede görev yeri İzmir olduğu halde Şanlıurfa’ya defalarca geldiği belirtildi. İddianamede yer alan bilgilere göre Brunson, PKK tarafından organize edilen Kobani olayları ve Diyarbakır'da gerçekleşen hendek eylemlerinde Güneydoğu'daydı. İddianamede Brunson'un görev yerinin İzmir olmasına rağmen Şanlıurfa ve Diyarbakır'da bulunmasına dikkat çekilerek 2014- 2017 arasında GSM hattının bin 306 kez Urfa Suruç ilçesinde, 192 kez Urfa'nın başka ilçelerinde, 2 kez Diyarbakır'da sinyal verdiği belirtildi. Brunson, WhatsApp'tan bu döemde 'jane' kullanıcı adlı birine de bölgeden bilgiler aktardı.
 

Papaz Brunson Neden Tutuklanmıştı?

Pastör Brunsan 2016'nın Ekim ayında eşiyle birlikte ifadeye çağrılıp, gözaltına alındı. Brunson ve eşi Norine Brunson, 13 gün sonra serbest bırakıldıktan sonra FETÖ yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle tekrar tutuklandı. Basında yer alan haberlerde, Pastör'ün bir gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda tutuklandığı bildirilmişti.

Pastör Brunson,Ağustos 2017'de, İzmir F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olduğu sırada bu kez de "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından da tutuklanması talep edildi.

Pastör Brunson, Ağustos 2017'de bir kez daha tutuklanması isteminin değerlendirildiği duruşmada verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. 7 Mayıs 2018'deki duruşmada da tahliye talebi kabul görmedi.



 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfa’da 6 Çocuk Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Urfa’da 6 Çocuk Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 çocuk gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Pamuk Toplama Derneği Mi, Ziraat Odası Mı? Kim Kimi Hesaba Almıyor?
Pamuk Toplama Derneği Mi, Ziraat Odası Mı? Kim Kimi Hesaba Almıyor?
Şanlıurfa’da balyalı pamuk toplama fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili yapılan açıklamalar kafa karıştırdı. Vatandaşlar sosyal medyada ikilem yaratan açıklamalardan hangisine inanacağını şaşırdı.
Vatandaşlar Urfa Otogarına Akın Etti
Vatandaşlar Urfa Otogarına Akın Etti
Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde bugün büyük yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar otobüs terminaline akın etti.
Urfalı Öğrenciler İnsan Zekasına Yakın Robot Üretti
Urfalı Öğrenciler İnsan Zekasına Yakın Robot Üretti
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kodlama merkezinde eğitim gören öğrenciler, yaptıkları bir sistemle ses komutu ile çalışan robot üretti. üretilen robotun insan zekasına yakın olması dikkat çekti.
ABD ile Krize Sebep Olan Papaz'ın Şanlıurfa'da Ne İşi Var?
ABD ile Krize Sebep Olan Papaz'ın Şanlıurfa'da Ne İşi Var?
Papaz Brunsan’ın 136 kez Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine gittiği kaydedildi. ABD ile gergin ilişkilerin kaynağı olan Papaz Brunsan’ın Şanlıurfa’nın başka ilçelerini de defalarca ziyaret etme sebebi henüz kesinleşmedi.
O Belediye Milli Seferberlik İlanı Verdi, Şanlıurfa Büyükşehir’in Tepkisi Ne Olacak?
O Belediye Milli Seferberlik İlanı Verdi, Şanlıurfa Büyükşehir’in Tepkisi Ne Olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye boykot çağrısı sonrası, ülke genelinde boykotlar sürüyor. Son olarak Keçiören Belediyesi, 'milli duruş' sergilediğini belirterek, ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat vermeyeceğini açıkladı.
Eyyübiye Belediyesi Kararı Verdi, Bayramda Kullanılmayacak
Eyyübiye Belediyesi Kararı Verdi, Bayramda Kullanılmayacak
Doların yükselmesi, zamlar ve ürünlere uygulanan zam ambargolarından sonra ABD’yi boykot etme girişimi Türkiye’de hız kazandı. Belediyelerin de dâhil olduğu tasarruf ve boykotta Eyyübiye Belediyesi de adım attı.
Mustafa Önal, Berat Albayrak’tan Araştırmasını İstedi
Mustafa Önal, Berat Albayrak’tan Araştırmasını İstedi
Şanlıurfa Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal, demir – çelik fabrikalarının araştırılmasını talep etti. Önal, bu fabrikaların araştırılması gerektiğini dile getirerek, “Amerika ile bir bağlantısı var mı?” dedi.
Büyükşehir Bunu Da Yaptı, Artık Yasak
Büyükşehir Bunu Da Yaptı, Artık Yasak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Türkiye'nin ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağını açıklamıştı. Açıklamanın üzerine birçok alanda boykot uygulamaları başladı. Bu Çağrıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de kulak verdi.
Oktay Aktürk, Bu Ülke Dolarla Kurulmadı Ki Dolarla Batsın
Oktay Aktürk, Bu Ülke Dolarla Kurulmadı Ki Dolarla Batsın
Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aktürk, ülkenin geldiği durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aktürk, doların yükselişine verilen tepkilerden bahsederek, “ülke dolarla kurulmadı ki dolarla batsın” dedi.
O Belediye Başkanı 2 Maaşını hazineye Bağışladı, Urfa Belediye Başkanları Bağışlayacak Mı?
O Belediye Başkanı 2 Maaşını hazineye Bağışladı, Urfa Belediye Başkanları Bağışlayacak Mı?
Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin başlattığı 1 maaş devlete verme kampanyasına Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, 2 maaşını vererek katıldı. Devlete destek amaçlı yapılan bu kampanya için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Ne Dedi? Şanlıurfa Kampanyaya Katılacak mı?
Erdoğan'dan Destek Bekliyor, F-35 Savaş Uçağını Türkiye'de Yapacak
Erdoğan'dan Destek Bekliyor, F-35 Savaş Uçağını Türkiye'de Yapacak
ABD’nin yaptırım kararları arasında yer alan f – 35 savaş uçaklarını Türkiye’ye teslimatını durdurması üzerine vatandaşlardan çözüm önerileri gelmeye başladı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen vatandaş, imkân verin savaş uçaklarını biz yapalım dedi.
Dünya Ayağa Kalktı, Yeter Artık!
Dünya Ayağa Kalktı, Yeter Artık!
İğrenç İddia, Ceylanpınar’da Neler Oluyor?
İğrenç İddia, Ceylanpınar’da Neler Oluyor?
Bakan Pakdemirli'den, Hibe Müjdesi
Bakan Pakdemirli'den, Hibe Müjdesi
Vali Erin, Bunun Vebali Çok Büyük!
Vali Erin, Bunun Vebali Çok Büyük!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 25°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:07
Güneş
05:37
Öğle
12:36
İkindi
16:18
Akşam
19:23
Yatsı
20:45
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿