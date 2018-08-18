Erdoğan'ın Mutlu Günü, Çiçek Yerine Bağış Yapın

Çiçek Yerine Bağış Yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve gelini Reyyan Erdoğan'ın çocuğu dün sabaha karşı Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nde dünyaya geldi. 3. çocuğu dünyaya gelen Bilal Erdoğan’ın çocuğuna Fatıma Serra adı verildi. Bilal Erdoğan ile Reyyan Erdoğan'ın, Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocukları daha bulunuyor.Üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşayan Necmeddin Bilal Erdoğan, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Fatıma Serra kızımız, bu sabaha doğru dünyaya gözlerini açtı. Allah kızımızı vatana, millete, ümmete, din-i mübin-i İslam'a hadim eylesin. Bir, iki gün Medipol Mega Bağcılar'dayız, lütfen çiçek göndermeyiniz. Bunun yerine Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) ya da Darülaceze'ye 'Fatıma Serra niyetine' bağış yapmanız, bizim için ehvendir. Allah, gelip gelemeyen, dua eden tüm dost ve yakınlarımızdan razı olsun."