Erdoğan'ın Mutlu Günü, Çiçek Yerine Bağış Yapın

Çiçek Yerine Bağış YapınÜçüncü kez baba olmanın sevincini yaşayan Necmeddin Bilal Erdoğan, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Fatıma Serra kızımız, bu sabaha doğru dünyaya gözlerini açtı. Allah kızımızı vatana, millete, ümmete, din-i mübin-i İslam'a hadim eylesin. Bir, iki gün Medipol Mega Bağcılar'dayız, lütfen çiçek göndermeyiniz. Bunun yerine Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) ya da Darülaceze'ye 'Fatıma Serra niyetine' bağış yapmanız, bizim için ehvendir. Allah, gelip gelemeyen, dua eden tüm dost ve yakınlarımızdan razı olsun."
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