Bakan Pakdemirli'den, Hibe Müjdesi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)-II kapsamında sektörü destekleyen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla bin 274 adet projeyi onaylayarak, işletmelere

245 milyon TL hibe desteği sağlanması kararı alındı.

7 Alt Sektöre Hibe Desteği



IPARD-II kapsamında 21 Aralık 2017 tarihinde 3. başvuru çağrısı yapılan ilk gruptaki projeler, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından değerlendirildi. Toplantı sonrasında bin 274 adet projeye 245 milyon TL hibe kararı alındı.



IPARD-II "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" kapsamında yer alan 7 alt sektörü içeriyor. Bu sektörler arasında; Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Mantar, Fide ve Fidan Üretim Tesisleri; Arıcılık ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri; Zanaatkârlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri; Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri; Kültür Balıkçılığı; Makine Parkları; Yenilenebilir Enerji Tesisleri Yatırımları yer alıyor.



"3,6 Milyar TL Hibe Desteği Sağladık, 60 Bin İstihdam Oluşturduk"



Bakanlık olarak 2011'den bu yana Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Hibelerini 42 ilde yatırımcılarla buluşturduklarını kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli:



"Bugüne kadar 12 bin 377 adet projeye 3,6 milyar TL hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsalda 9 milyar liralık yatırım yapıldı. Böylece 60 bin yeni istihdam oluşturduk. Daha çok projenin desteklenmesi hedefi çerçevesinde, 3. Çağrı'da TKDK'ya sunulan projelerin tamamını destekleme kapsamına almayı planlıyoruz." dedi.



Ayrıca Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak kırsalda yatırımlarının artması ve istihdamın güçlendirilmesi için projeleri desteklemeye ve ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade ederek sözlerini tamamladı.



TKDK'nın resmi web sayfası olan www.tkdk.gov.tr adresinde kamuoyuyla paylaşılan projeler, yatırımcıların TKDK il koordinatörlüklerinde hibe sözleşmesini imzalamasıyla birlikte uygulamaya konulacak.