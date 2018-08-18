İğrenç İddia, Ceylanpınar’da Neler Oluyor?

Bu haber 18 Ağustos 2018 02:39:44 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Telhamut Çadır Kenti’nde mülteci kadınların zorunlu ihtiyaçları karşılığında cinsel ilişkiye zorlandıkları iddia edilmişti.

Mezopotamya Ajansı’nın gündeme getirdiği haberin üzerine kampta adli soruşturma başlatıldı.

Müdürün Görev Yeri Değiştirildi

Aktarılan bilgiye göre soruşturma ile birlikte kampın güvenlik müdürünün görev yeri değiştirildi, organizasyonda yer alan H.D. isimli çalışan açığa alındı ve olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe’nin, haberin yayınlandığı gün (10 Ağustos) Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla adli soruşturma başlattığı ve adı geçen H.D.’nin soruşturma boyunca görevden uzaklaştırdığı kaydedildi.

Urfa Valiliği’nin ise, kaymakamlıktan konuyla dair rapor talep ettiği belirtildi.