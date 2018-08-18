Vali Erin, Bunun Vebali Çok Büyük!

Bunun Hesabını Veremezsiniz!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar mahalle muhtarlarını makamında kabul ederek, sorunlarını dinledi ve yapılması gerekenleri istişare etti.Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar’da yaşayan vatandaşların sorunlarını aktaran muhtarları dinleyerek çözüm arayan Vali Erin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarımıza büyük önem veriyor ve devleti temsilen vatandaşın ilk müracaat edeceği ilk makam olarak gösteriyor. Muhtarlarımız mahallelerinin fiziki durumu ve sosyo ekonomik yapısı hakkında en iyi bilgiye sahip kişilerdir. Devletimizin birimleri, yerel yönetimler, kamu kuruluşları ile olan ilişkilerinde sorun yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını ortadan kaldırmak, sıkıntılarını çözmek en başta muhtarlarımızın görevidir.Bugün Ceylanpınar’dan gelen siz değerli muhtarlarımızı dinledik, sorunlara çareler aradık. Devleti temsilen Valilik makam kapılarımız her vatandaşımıza olduğu gibi muhtarlarımıza da sonuna kadar açıktır. Yaşadığınız sorunları, devletten başka umudu olmayan insanlarımızın dertlerini çözmek için çaba sarfetmezseniz, bunun vebali çok büyük olur” diye konuştu.Muhtarlar ise, aktardıkları sorunları doğrudan muhataplarını arayarak çözüm arayan Vali Erin’e teşekkür etti.