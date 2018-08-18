Komutanlar Urfa'ya Veda Etti

Urfa'da ki Hizmetlerine Plaket

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Genelkurmay Başkanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığına atanan Şanlıurfa Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığına atanan Şanlurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk onuruna verdiği yemekte, her iki komutana Şanlıurfa’daki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Vali Abdullah Erin’in evsahipliğinde bir konuk evinde verilen yemeğe, Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Vali Yardımcıları Fatih Çelikkaya, Bahadır Güneş, Selami Işık ve Tarık Açıkgöz, Haliliye Kaymakamı Ali Yilmaz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile davetlilerin eşleri katıldı.Yemeğin ardından Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve Tuğgeneral Nuri Öztürk’e birer plaket takdim eden Vali Erin, her iki komutana Şanlıurfa’daki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.