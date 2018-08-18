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Bu haber 18 Ağustos 2018 02:20:08 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin: Şehitlerimize Minnet Borçluyuz

Abdullah Erin, 2015 yılında Hakkari Yüksekova’da PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Taş için okutulan mevlide katıldı.

Vali Erin: Şehitlerimize Minnet Borçluyuz

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2015 yılında Hakkari Yüksekova’da PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Taş için okutulan mevlide katıldı.

Aziz Şehitlerimize Büyük Bir Minnet Borçluyuz


Okunan mevlid-i şerif ve yapılan duaların ardından şehidin yakınları ile sohbet eden Vali Erin, “Ay yıldızlı al bayrağımızın ebediyyen göklerde dalgalanması, milletimizin birlik ve beraberliği, devletimizin bekası ve vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize büyük bir minnet borçluyuz. Onlar, tüm kutsal değerlerimiz uğruna hayatlarını feda ederek, ölümsüz bir hayata kavuşarak Rabbimiz katında nimetlendiriliyorlar. İmanın en üst derecesine eren şehit kardeşlerimizin bu fedakârlığı karşısında hepimizin üzerine düşen görevler var ve bu görevlerin en önemlisi, onların aziz hatıralarına, emanetlerine sahip çıkmaktır. Okutulan mevlid-i şerif vesilesiyle bir araya geldiğimiz şehidimizin ailesinin acısını tekrar paylaşıyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum” diye konuştu.

Şehidin, Harran ilçesi İmam Bakır mahallesindeki evinde okutulan mevlide, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in yanısıra Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, şehidin ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.
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