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Bu haber 17 Ağustos 2018 16:02:33 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyübiye Belediyesi Kurban Bayramına Hazır

Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlama aşmasına getirip, vatandaşlara en hijyenik ortamı sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Kurban Bayramına Hazır

En Hijyenik Ortam Çalışması

Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlama aşmasına getirip, vatandaşlara en hijyenik ortamı sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bayramda Zabıtalar Denetimde Olacak

Eyyübiye Belediyesi,  Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlama aşmasına getirip, vatandaşlara en hijyenik ortamı sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürütecekleri çalışmada hedef vatandaşlara en hijyenik ortamı sunmak. Vatandaşların ulaşabilecekleri 9 kesim ve 3 satış yerinin belirlenmesinin ardından çalışma yürüten ekipler hazırlıkları tamamlama aşamasına getirdi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 440 personel bayramın ilk iki günü gün boyu, 3. ve 4. Günü ise personelin yarısının izinli olacak şekilde dönüşümlü yapacağı çalışmalarda, 8 traktör, 3 kepçe, 2 adet liber, 5 adet damperli kamyon, 8 arazör, 7 ilaçlama aracı, irili ufaklı 40 adet çöp aracı ile vatandaşlara hizmet verilecek. Kurban kesen vatandaşların daha rahat ortamda kurbanlarını evlerine götürebilmeleri amacıyla 50 bin poşet dağıtılacak. Sabah namazı sonrası cami çıkışlarında ve kurban kesim yerlerinde vatandaşlara dağıtılacak olan poşetlerle vatandaşların hijyenik ortamda kesilen kurbanları evlerine götürmeleri hedefleniyor. Yine ekipler tarafından belirlenen kesim alanlarına 20 adet kurban askılığı takılacak. Kurban Bayramında ayrıca kesim yerlerinde Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı birer zabıta da görevlendirilecek.
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Eyyübiye Belediyesi Kurban Bayramına Hazır
Eyyübiye Belediyesi Kurban Bayramına Hazır
Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlama aşmasına getirip, vatandaşlara en hijyenik ortamı sunmak için çalışmalarına devam ediyor.
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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