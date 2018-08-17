Urfalı Çocuklar Dikkat, Bu Haber Sizin İçin

Bu Bayram Ben De Trafik Polisiyim

En fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet

Yarışmacıların görevleri:

21 Ağustos 2018 Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramında yaşanabilecek trafik kazalarına karşı çeşitli tedbirler alan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, “Bu Bayram Ben De Trafik Polisiyim – Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” adıyla bir kampanya başlattı.Kazalardaki can kayıplarını azaltmak, aşırı hıza karşı önlem, emniyet kemeri takma ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı konularında aileler üzerinde çocukların etkisi kullanılarak farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje, trafikte kural ihlali yapan anne va babaları hedef alıyor.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Trafik Egm twitter adresi üzerinde açılacak olan #KırmızıDüdük etiketi üzerinden seyahat esnasında verilen görevi tamamlayıp, bunu fotoğraflayıp etiketleyen ve en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek.Yarışma, sadece twitter platformu üzerinde düzenlenecek ve 18 yaşından gün almamış herkes katılabilecek. Yarışmacılar, “Bu bayram Ben De Trafik Polisiyim” bilinciyle kendilerine verilen görevlere trafikte kural ihlali yapan sürücüleri, kırmızı düdük kullanarak uyardıklarını ifade eden resimleri twitter adresine yükleyecekler. En fazla 4 fotoğrafın yüklenebileceği yarışmada bir kişi, birden fazla hediye kazanamayacak. En çok beğeni alan 100 fotoğraf sahibine ödül olarak bisiklet verilecek.Yüklenecek fotoğraflarda filtre, efekt ve örüntü işleme teknikleri kullanılabilecek.Yarışmaya katılım için @TrafikEgm twitter hesıbının takip edilmesi, açıklama kısmına #KırmızıDüdük hashtagının yazılması ve @TrafikEgm hesabının etiketlenmesi gerekecek.Yarışma sonuçlanana kadar twitter kullanıcıları hesap isimleri değiştiremeyecek. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların yarışmacı veya ebeveynleri tarafından çekilmiş olması gerekiyor.Yarışmaya katılacak çocuklar, ebeveynlerinin twitter adreslerini kullanabilecek.Kazanan yarışmacılar, twitter üzerinden mesaj ile ödüllerinin teslimatı hakkında bilgilendirilecek. Mesajına cevap alınamayan kullanıcıların yerine yedekler hak kazanacak.Araçta bulunan herkesin emniyet kemerinin takılı olmasını sağla.Arabadaki bütün çocukların arkada çocuk kolduğunda yolculuk yapmalarını sağla.Araba süren herkese yolculuk sırasında cep telefonu ile konuşmalarının kazaya neden olabileceğini söyle.Araba süren herkese şunu söyle; aşarı hız yolu kısaltmaz, aksine bizi sevdiklerimizden uzaklaşdırır.Uymayanları düdükle uyar!