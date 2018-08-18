Pamuk Toplama Derneği Mi, Ziraat Odası Mı? Kim Kimi Hesaba Almıyor?

Balyalı Pamuk Toplama Fiyatı Açıklandı

Fiyatlar Henüz Belirlenmedi

Pamuk hasadının başlamasına yakın zamanlarda belirlenen fiyat bedelli bu sene karışıklığa neden oldu. Balyalı Pamuk Toplama Derneği fiyatların açıklandığı imzalı toplantı tutanağını sosyal medyada yayınladı.Yayınlanan tutanakta balyalı pamuk toplama fiyatı dönüm başına 230 TL olarak belirledi. Çiftçinin mağdur edilmemesi adına belirlenen bu fiyata çiftçiler ve makine sahipleri tepki gösterdi. Benzin fiyatlarının da yükselmesi ile fiyatların 2 katına çıkmasına tepki gösteren vatandaşlar “makul seviye bu mu?” yorumunda bulundu.Balyalı pamuk toplama fiyatlarının yüksek olduğu tartışması yapılırken, Şanlıurfa Ziraat Odasından açıklama geldi. Fiyatların henüz belirlenmediğini çiftçilerin ve makine sahiplerinin telaşmanmaması gerektiğini açıklayan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, şu açıklamalarda bulundu;“Ziraat Odaları olarak tarafımızca henüz pamuk toplama (Makine -İnsan gücü) fiyatları belirlenmemiş olup, çiftçilerimiz ve makine sahipleri ile gereken istişareler yapıldıktan sonra fiyat belirlenecektir. Çiftçilerimiz ve makine sahiplerinin sosyal medyada paylaşılan diğer fiyatlara itibar etmemesini rica ederim.”