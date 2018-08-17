Eyyübiye Belediyesi Kararı Verdi, Bayramda Kullanılmayacak

Bayram Boyunca Kullanılmayacak

Belediyenin Araçları Teslim Ediliyor

ABD’nin, Türkiye ekonomisine darbe indirme girişimi her yerde tasarrufa yöneltti. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber özel sektörlerde tasarruf ve boykot uygulamaları 3 gündür hız kesmeden devam ediyor. Birçok belediyenin tasarruf uygulamalarına Eyyübiye belediyesi de dâhil oldu.Eyyübiye Belediyesi aldığı karar ile belediyeye ait tüm araçların anahtarları bugün saat 16.00’a kadar teslim edilecek ve bayram boyunca kullanılmayacak.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin verdiği talimat ile bayram öncesinde müdür ve başkan yardımcılarının araçları da dahil olmak üzere belediyeye ait tüm araçların anahtarları Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecek. Bayram süresi boyunca sadece müdür ve başkan yardımcılarının araçları değil zabıta ve gecekondu müdürlüğüne ait araçların da anahtarları tasarruf amacıyla teslim edilecek.