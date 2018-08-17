Yüzde Yüz Zam! Erdoğan, ABD’nin Anlayacağı Dilden Konuştu

Erdoğan’dan %100 Zam

En Geç 45 Gün İçinde Uygulanacak

Erdoğan, Trump’ın Vergilerine karşı 22 Ürüne Ek Vergi Uyguladı

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 Haziran 2018'de yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar yüzde 100 artırıldı.Yapılan düzenleme ile;ürünlerine yüzde 20,yüzde 50'ye,oranı yüzde 80'den az olan içeceklere yüzde 140,ürünlerine yüzde 60lere yüzde 120 ek vergi uygulanacak.Bu kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi dahilinde, bu değişiklik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanacak.ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayında Türkiye'den ithal edilecek çelik ürünlerine yüzde 25 ve alimünyum ürünlerine ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulama kararının vermişti. Geçen hafta Trump'ın çelik ve alimünyuma yönelik vergi oranlarının iki katına daha çıkarma kararının ardından, bugünkü Resmi Gazete'de yer yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 22 ürüne yönelik ek vergi oranları artırıldı.