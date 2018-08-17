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Bu haber 17 Ağustos 2018 11:43:53 Tarihinde eklenmiştir.

Belediyelerde Çalışan Taşeronlar İsyanda

Belediye çalışanlarının merak ettiği soru , "Belediyelerde çalışan taşeronlar ikramiye alacak mı?" düzenlemeye gidilmemesi durumunda yüzbinlerce belediye çalışanı mağdur olacak.

Belediyelerde Çalışan Taşeronlar İsyanda

adroya geçen taşeron çalışanların ikramiye (tediye) alacakları tarihler belli oldu. Belediyelerde çalışan yaklaşık 500 bin işçi ise ikramiye alamayacak.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI İSYANDA

Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde çok sayıda işçinin çeşitli nedenlerle kapsam dışında bırakılması nedeniyle oluşan mağduriyet, ikramiye ödemelerinde de devam ediyor. İkramiye (Tediye) alamayacak olan yüzbinlerce belediye çalışanı, yaşanan bu haksızlığın giderilmesini istiyor. Konu ile ilgili herhangi bir düzenlemeye gidilmediği taktirde 17 Ağustos 2018 ve 7 Aralık 2018 tarihlerinde verilecek olan ikramiyelerden belediye çalışanları faydalanamayacak.

Taşeronun ikramiye alacağı tarih ile ilgili yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun3 üncü maddesine göre 2018 yılında verilecek ilave tediyenin (ikramiye) birinci yarısının 17/8/2018, diğer yarısının 7/12/2018 tarihinde ödenmesine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"


 
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