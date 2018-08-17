Urfa’da Bıçaklı Kavga, 1 Suriyeli Öldü

Suriyeli 2 Grup Birbirine Girdi

Kavga dün akşam saatlerinde, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı, Suriyeli 2 grup arasında tartışma çıktı.Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavgada, 22 yaşındaki Suriyeli Muhammed Yazan Asho bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ağır yaralı Asho’yu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Asho, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.